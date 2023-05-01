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Зенітники показали уламки збитих вночі ворожих ракет

Альона Мазуренко Понеділок, 1 травня 2023, 16:25
Зенітники показали уламки збитих вночі ворожих ракет

У повітряному командуванні "Центр" показали уламки збитих російських ракет, які окупанти запустили по Україні в ніч на 1 травня.

Джерело: повітряне командування "Центр"

Дослівно: "Результативне нічне полювання від наших героїчних воїнів зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр".

 
 

Нагадаємо: 

  • Під час масованої ракетної атаки вночі 1 травня сили ППО знищили 15 крилатих ракет ворога із 18.

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Теми: ракетний ударвійнаобстріл
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