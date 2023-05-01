Зенітники показали уламки збитих вночі ворожих ракет
Понеділок, 1 травня 2023, 16:25
У повітряному командуванні "Центр" показали уламки збитих російських ракет, які окупанти запустили по Україні в ніч на 1 травня.
Джерело: повітряне командування "Центр"
Дослівно: "Результативне нічне полювання від наших героїчних воїнів зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр".
Нагадаємо:
- Під час масованої ракетної атаки вночі 1 травня сили ППО знищили 15 крилатих ракет ворога із 18.
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