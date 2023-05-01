Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Харківщині росіяни у перший день травня поранили двох чоловіків

Олена РощінаПонеділок, 1 травня 2023, 16:46
На Харківщині росіяни у перший день травня поранили двох чоловіків
Обстріл Харківщини, фото поліції

У понеділок 1 травня двоє жителів Харківської області – один у місті Вовчанськ і один у селі Кучерівка – отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російської армії.

Джерело: поліція і прокуратура Харківської області, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: У понеділок вдень військові РФ знову вдарили по населених пунктах Чугуївського і Куп’янського районів.

Реклама:

У селі Кучерівка боєприпаси влучили у приватний будинок. Це сталося близько 12:00. Поранено 65-річного власника. Потерпілого доставили до медичного закладу. Руйнувань зазнали також сусідні будинки.

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ осколкові поранення отримав 57-річний чоловік. Він доставлений до місцевої лікарні.

Обох чоловіків госпіталізовано у стані середньої тяжкості, уточнив Синєгубов. 

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, у Куп’янському районі обстрілами пошкоджено щонайменше три приватні будинки та господарчі споруди.

 
 
 

Працівники слідчо-оперативних груп проводять огляди місць влучань, фіксують наслідки злочинів окупантів, вилучають речові докази. 

 

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

УП, доповнено
Теми: Харківська областьобстрілвійнаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: