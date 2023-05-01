Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині росіяни у перший день травня поранили двох чоловіків

Олена РощінаПонеділок, 1 травня 2023, 16:46
На Харківщині росіяни у перший день травня поранили двох чоловіків
Обстріл Харківщини, фото поліції

У понеділок 1 травня двоє жителів Харківської області – один у місті Вовчанськ і один у селі Кучерівка – отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російської армії.

Джерело: поліція і прокуратура Харківської області, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: У понеділок вдень військові РФ знову вдарили по населених пунктах Чугуївського і Куп’янського районів.

У селі Кучерівка боєприпаси влучили у приватний будинок. Це сталося близько 12:00. Поранено 65-річного власника. Потерпілого доставили до медичного закладу. Руйнувань зазнали також сусідні будинки.

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ осколкові поранення отримав 57-річний чоловік. Він доставлений до місцевої лікарні.

Обох чоловіків госпіталізовано у стані середньої тяжкості, уточнив Синєгубов. 

Крім того, у Куп’янському районі обстрілами пошкоджено щонайменше три приватні будинки та господарчі споруди.

ВІДЕО ДНЯ
 
 
 

Працівники слідчо-оперативних груп проводять огляди місць влучань, фіксують наслідки злочинів окупантів, вилучають речові докази. 

 

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

УП, доповнено
Теми: Харківська областьобстрілвійнаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну

Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше

фотоРозкрадання на закупівлі для армії: СБУ затримала віцемера Вознесенська

Зеленський і прем'єр Нідерландів підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі

Міноборони пропонує ставити на військовий облік призовників лише до 25 років: серед причин мобілізація

фото, відеоУкраїнські делегати спробували зірвати виступ РФ на саміті ПАЧЕС, у кулуарах побилися через прапор

Усі новини...
Харківська область
Окупанти з РСЗВ обстріляли центр Куп’янська
Вивіз до Росії понад тисячу тонн зерна: на Харківщині схопили ще одного колаборанта
Підрив міни на Харківщині: постраждали енергетики, один – загинув
Останні новини
01:52
Росія не надає жодних даних про вивезених з України дітей – Лубінець
01:29
У Швеції заочно арештували скандального активіста, який палив Корани – ЗМІ
00:56
фотоЗеленська прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ
00:40
Болгарія анулювала вже 17 "золотих паспортів", четверо з них належали росіянам
00:15
Ворог гатив по Сумщині: близько 90 вибухів, поранений місцевий житель
23:54
Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС
23:30
Замах на генпрокурора Болгарії: опозиція допустила інсценування
23:06
Над Києвом збили "Байрактар", над яким втратили керування
22:43
фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну
22:36
Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше
Усі новини...
Реклама: