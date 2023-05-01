На Харківщині росіяни у перший день травня поранили двох чоловіків

У понеділок 1 травня двоє жителів Харківської області – один у місті Вовчанськ і один у селі Кучерівка – отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російської армії.

Джерело: поліція і прокуратура Харківської області, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: У понеділок вдень військові РФ знову вдарили по населених пунктах Чугуївського і Куп’янського районів.

У селі Кучерівка боєприпаси влучили у приватний будинок. Це сталося близько 12:00. Поранено 65-річного власника. Потерпілого доставили до медичного закладу. Руйнувань зазнали також сусідні будинки.

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ осколкові поранення отримав 57-річний чоловік. Він доставлений до місцевої лікарні.

Обох чоловіків госпіталізовано у стані середньої тяжкості, уточнив Синєгубов.

Крім того, у Куп’янському районі обстрілами пошкоджено щонайменше три приватні будинки та господарчі споруди.

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