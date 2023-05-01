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Окупанти вдарили з авіації по Гуляйполю: троє поранених

Понеділок, 1 травня 2023, 16:48
Окупанти вдарили з авіації по Гуляйполю: троє поранених
фото прокуратури

Російські війська 1 травня завдали авіаударів по місту Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого поранень зазнали троє мирних жителів.

Джерело: прокуратура Запорізької області

Деталі: За даними слідства, у понеділок близько 11:30 російські військові нанесли авіаційні удари по місту Гуляйполе Пологівського району. Три людини отримали поранення.

Частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автівку.

 
 

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

 

Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Запорізькій області.

Теми: Запорізька областьвійнапрокуратура
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