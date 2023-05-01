Окупанти вдарили з авіації по Гуляйполю: троє поранених

Російські війська 1 травня завдали авіаударів по місту Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого поранень зазнали троє мирних жителів.

Джерело: прокуратура Запорізької області

Деталі: За даними слідства, у понеділок близько 11:30 російські військові нанесли авіаційні удари по місту Гуляйполе Пологівського району. Три людини отримали поранення.

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Частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автівку.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Запорізькій області.