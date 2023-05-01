Окупанти вдарили з авіації по Гуляйполю: троє поранених
Понеділок, 1 травня 2023, 16:48
Російські війська 1 травня завдали авіаударів по місту Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого поранень зазнали троє мирних жителів.
Джерело: прокуратура Запорізької області
Деталі: За даними слідства, у понеділок близько 11:30 російські військові нанесли авіаційні удари по місту Гуляйполе Пологівського району. Три людини отримали поранення.
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Частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автівку.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Запорізькій області.
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