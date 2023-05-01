Ворог обстріляв Чернігівщину: загинула дитина
Понеділок, 1 травня 2023, 16:58
Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що ворог обстріляв територію Новгород-Сіверського району, внаслідок обстрілу загинула дитина.
Джерело: Чаус у Telegram
Пряма мова: "Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі.
Реклама:
Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району.
Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється".