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Ворог обстріляв Чернігівщину: загинула дитина

Альона Мазуренко Понеділок, 1 травня 2023, 16:58
Ворог обстріляв Чернігівщину: загинула дитина
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Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що ворог обстріляв територію Новгород-Сіверського району, внаслідок обстрілу загинула дитина.

Джерело: Чаус у Telegram

Пряма мова: "Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі.

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Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району.

Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється".

Теми: Чернігівська областьобстрілвійна
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