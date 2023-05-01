Харків'янин описував позиції ППО в соцмережі – отримав 5 років ув'язнення

Житель Салтівського району Харкова корегував ворожий вогонь влітку 2022 року дописами у Facebook – суд засудив його до 5 років позбавлення волі.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, Офіс генерального прокурора, речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула

Деталі: За даними правоохоронців, у червні минулого року в одній із соціальних мереж 53-річний чоловік у власних коментарях вказував точні позиції сил протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова.

Ці підрозділи ЗСУ прикривали Харків від ворожих ракет, якими щоденно обстрілювали місто. Салтівський район найбільше постраждав від обстрілів російських військових у Харкові.

Після того, як чоловік опублікував заборонену інформацію, російські військові обстрілювали ці локації 5 разів.

У судовому засіданні харків’янин підтвердив, що писав коментарі в соціальній мережі, але провину у вчиненні злочину не визнав. Він стверджував, що таким чином намагався попередити про прильоти.

Однак прокурори у суді довели, що чоловік корегував ворожий вогонь.

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Як встановили співробітники СБУ, зловмисник має ракетну військово-облікову спеціальність: наприкінці 80-х років він проходив військову службу у зенітно-ракетній бригаді на території Білорусі.

Суд визнав чоловіка винним у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

26 квітня суддя Московського районного суду Харкова виніс обвинувальний вирок щодо чоловіка та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку. Відтак обвинувальний вирок ще не набрав законної сили.