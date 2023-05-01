Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Харків'янин описував позиції ППО в соцмережі – отримав 5 років ув'язнення

Олена РощінаПонеділок, 1 травня 2023, 17:04
Харків'янин описував позиції ППО в соцмережі – отримав 5 років ув'язнення
Харків’янин здавав росіянам позиції ППО, фото СБУ

Житель Салтівського району Харкова корегував ворожий вогонь влітку 2022 року дописами у Facebook – суд засудив його до 5 років позбавлення волі.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, Офіс генерального прокурора, речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула

Деталі: За даними правоохоронців, у червні минулого року в одній із соціальних мереж 53-річний чоловік у власних коментарях вказував точні позиції сил протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова. 

Ці підрозділи ЗСУ прикривали Харків від ворожих ракет, якими щоденно обстрілювали місто. Салтівський район найбільше постраждав від обстрілів російських військових у Харкові.

Після того, як чоловік опублікував заборонену інформацію, російські військові обстрілювали ці локації 5 разів. 

У судовому засіданні харків’янин підтвердив, що писав коментарі в соціальній мережі, але провину у вчиненні злочину не визнав. Він стверджував, що таким чином намагався попередити про прильоти.

 

Однак прокурори у суді довели, що чоловік корегував ворожий вогонь.

ВІДЕО ДНЯ
 

Як встановили співробітники СБУ, зловмисник має ракетну військово-облікову спеціальність: наприкінці 80-х років він проходив військову службу у зенітно-ракетній бригаді на території Білорусі.

 

Суд визнав чоловіка винним у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). 

 

26 квітня суддя Московського районного суду Харкова виніс обвинувальний вирок щодо чоловіка та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

 

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку. Відтак обвинувальний вирок ще не набрав законної сили.

УП, доповнено
Теми: ХарківдержзрадавійнаППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну

Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше

фотоРозкрадання на закупівлі для армії: СБУ затримала віцемера Вознесенська

Зеленський і прем'єр Нідерландів підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі

Міноборони пропонує ставити на військовий облік призовників лише до 25 років: серед причин мобілізація

фото, відеоУкраїнські делегати спробували зірвати виступ РФ на саміті ПАЧЕС, у кулуарах побилися через прапор

Усі новини...
Харків
На відновлення Харкова потрібно близько 9,5 мільярдів доларів – мер
У Харкові стався вибух на АЗС, поліція розслідує диверсію
Російська ракета розірвалася у повітрі над Харковом, є руйнування на фабриці
Останні новини
01:52
Росія не надає жодних даних про вивезених з України дітей – Лубінець
01:29
У Швеції заочно арештували скандального активіста, який палив Корани – ЗМІ
00:56
фотоЗеленська прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ
00:40
Болгарія анулювала вже 17 "золотих паспортів", четверо з них належали росіянам
00:15
Ворог гатив по Сумщині: близько 90 вибухів, поранений місцевий житель
23:54
Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС
23:30
Замах на генпрокурора Болгарії: опозиція допустила інсценування
23:06
Над Києвом збили "Байрактар", над яким втратили керування
22:43
фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну
22:36
Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше
Усі новини...
Реклама: