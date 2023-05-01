Харків'янин описував позиції ППО в соцмережі – отримав 5 років ув'язнення

Житель Салтівського району Харкова корегував ворожий вогонь влітку 2022 року дописами у Facebook – суд засудив його до 5 років позбавлення волі.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, Офіс генерального прокурора, речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула

Деталі: За даними правоохоронців, у червні минулого року в одній із соціальних мереж 53-річний чоловік у власних коментарях вказував точні позиції сил протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова.

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Ці підрозділи ЗСУ прикривали Харків від ворожих ракет, якими щоденно обстрілювали місто. Салтівський район найбільше постраждав від обстрілів російських військових у Харкові.

Після того, як чоловік опублікував заборонену інформацію, російські військові обстрілювали ці локації 5 разів.

У судовому засіданні харків’янин підтвердив, що писав коментарі в соціальній мережі, але провину у вчиненні злочину не визнав. Він стверджував, що таким чином намагався попередити про прильоти.

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Однак прокурори у суді довели, що чоловік корегував ворожий вогонь.

Як встановили співробітники СБУ, зловмисник має ракетну військово-облікову спеціальність: наприкінці 80-х років він проходив військову службу у зенітно-ракетній бригаді на території Білорусі.

Суд визнав чоловіка винним у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

26 квітня суддя Московського районного суду Харкова виніс обвинувальний вирок щодо чоловіка та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку. Відтак обвинувальний вирок ще не набрав законної сили.