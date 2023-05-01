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Водій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 травня 2023, 17:47
Водій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

У Хмельницькому слідчі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув військовослужбовець.

Джерело: поліція Хмельниччини

Деталі: ДТП сталася близько 13:00 години 1 травня по вулиці Тернопільській.

Водій автомобіля "Опель" на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців.

У результаті ДТП один із військових загинув. Водія затримали правоохоронці.

Працівницю поліції та ще одного військовослужбовця, які отримали травми, доправили в лікарню для огляду та надання необхідної медичної допомоги.

Теми: ХмельницькийДТП
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