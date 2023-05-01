До Німеччини повернулись вислані з Москви дипломати після вигнання шпигунів РФ із Берліна

Частина працівників посольства Німеччини в Росії, оголошені персонами нон грата після вислання Берліном росіян, що займались несумісною з дипломатичним статусом діяльністю, в понеділок повернулись на батьківщину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ ФРН, яке цитує агенція AFP.

МЗС Німеччини не уточнює у повідомленні кількість німецьких дипломатів, які повернулись до Берліна, та підкреслило, що вони "завжди поводилися відповідно до свого дипломатичного статусу".

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За словами представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової, з Москви висилають "понад 20 німецьких дипломатів". Про вислання німецьких дипломатів Росія оголосила тиждень тому через "масове" вислання співробітників російського посольства з Німеччини.

"З метою зменшення присутності російських спецслужб у Німеччині федеральний уряд протягом останніх тижнів контактував з російською стороною. В результаті, в середині квітня співробітники російських представництв у Німеччині залишили країну", – наголосило в понеділок МЗС Німеччини.

Там додали, що діяльність висланих росіян "не відповідала їхньому дипломатичному статусу".

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