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До Німеччини повернулись вислані з Москви дипломати після вигнання шпигунів РФ із Берліна

"Європейська правда"Понеділок, 1 травня 2023, 18:05

Частина працівників посольства Німеччини в Росії, оголошені персонами нон грата після вислання Берліном росіян, що займались несумісною з дипломатичним статусом діяльністю, в понеділок повернулись на батьківщину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ ФРН, яке цитує агенція AFP.

МЗС Німеччини не уточнює у повідомленні кількість німецьких дипломатів, які повернулись до Берліна, та підкреслило, що вони "завжди поводилися відповідно до свого дипломатичного статусу".

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За словами представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової, з Москви висилають "понад 20 німецьких дипломатів". Про вислання німецьких дипломатів Росія оголосила тиждень тому через "масове" вислання співробітників російського посольства з Німеччини.

"З метою зменшення присутності російських спецслужб у Німеччині федеральний уряд протягом останніх тижнів контактував з російською стороною. В результаті, в середині квітня співробітники російських представництв у Німеччині залишили країну", – наголосило в понеділок МЗС Німеччини.

Там додали, що діяльність висланих росіян "не відповідала їхньому дипломатичному статусу".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, журналісти мовників кількох країн Північної Європи з’ясували, що величезна кількість співробітників російських дипломатичних місій у регіоні, ймовірно, є шпигунами під прикриттям.

Теми: НімеччинаРосія
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