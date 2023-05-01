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У Криму лунали вибухи: окупанти кажуть, що збили безпілотники

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 1 травня 2023, 18:16
У Криму лунали вибухи: окупанти кажуть, що збили безпілотники
Скрін з відео

Окупанти в Криму стверджують, що їхня ППО ввечері збила безпілотники.

Джерело: так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов в Telegram, так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв в Telegram, Крим.Реалії, Кримськотатарський ресурсний центр в Telegram

Деталі: За словами Аксьонова, ППО збила безпілотник на заході Криму. Развожаев стверджує, що "сили флоту у взаємодії з ППО зараз відбивають атаку ворожих БПЛА на зовнішньому рейді".

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До цього анонімні Telegram-канали в Криму повідомили, що у селищі Заозерне під Євпаторією в небі видно сліди, характерні для роботи систем ППО.

Доповнено: Пізніше Развозжаєв заявив, що при спробі підльоту до Севастопольської бухти силами ПВО був збитий 1 беспілотник. Другий безпілотник, про який повідомляли ЗМІ, був збитий над територією Криму.

 

Теми: КримППОбезпілотники
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