Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вдарили по Херсону та області: палають приватні будинки

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 1 травня 2023, 19:04
Окупанти вдарили по Херсону та області: палають приватні будинки
обстріл Херсона, Скрін з відео з соцмереж

Російські окупанти ввечері завдали удару по Херсону, внаслідок чого загорілися приватні будинки та поранено щонайменше двох людей; в Херсонській області окупанти скинули авіабомби.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, Херсонська ОВА в Telegram, анонімні Telegram-канали, Офіс генпрокурора в Telegram, керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Через обстріли горять приватні будинки (у Херсоні - ред.), на місці працюють вогнеборці. Відомо про одного потерпілого – 30 річний чоловік отримав поранення руки, його шпиталізували".

Реклама:

Деталі: Прокудін додав, що обстріл міста тривав, і закликав залишатися в укриттях або скористатися правилом двох стін.

Доповнено: Херсонська ОВА повідомила, що в районі населеного пункту Кізомис Білозерської громади окупанти скинули дві керовані авіабомби.

Як пізніше повідомив Офіс генпрокурора, за попередніми даними, окупанти обстріляли місто за ствольної артилерії.

ВІДЕО ДНЯ
 
  
 

Як повідомив Суспільному керівник пресофісу Херсонської ОВА Толоконніков, стало відомо про другого пораненого внаслідок обстрілів міста чоловіка. Його госпіталізували з поранення грудної клітки.

Теми: Херсонобстрілпожежажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: