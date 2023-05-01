Окупанти вдарили по Херсону та області: палають приватні будинки

обстріл Херсона, Скрін з відео з соцмереж

Російські окупанти ввечері завдали удару по Херсону, внаслідок чого загорілися приватні будинки та поранено щонайменше двох людей; в Херсонській області окупанти скинули авіабомби.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, Херсонська ОВА в Telegram, анонімні Telegram-канали, Офіс генпрокурора в Telegram, керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Через обстріли горять приватні будинки (у Херсоні - ред.), на місці працюють вогнеборці. Відомо про одного потерпілого – 30 річний чоловік отримав поранення руки, його шпиталізували".

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Деталі: Прокудін додав, що обстріл міста тривав, і закликав залишатися в укриттях або скористатися правилом двох стін.

Доповнено: Херсонська ОВА повідомила, що в районі населеного пункту Кізомис Білозерської громади окупанти скинули дві керовані авіабомби.

Як пізніше повідомив Офіс генпрокурора, за попередніми даними, окупанти обстріляли місто за ствольної артилерії.

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Як повідомив Суспільному керівник пресофісу Херсонської ОВА Толоконніков, стало відомо про другого пораненого внаслідок обстрілів міста чоловіка. Його госпіталізували з поранення грудної клітки.