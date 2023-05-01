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Окупанти вдарили по Херсону та області: палають приватні будинки

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 1 травня 2023, 19:04
Окупанти вдарили по Херсону та області: палають приватні будинки
обстріл Херсона, Скрін з відео з соцмереж

Російські окупанти ввечері завдали удару по Херсону, внаслідок чого загорілися приватні будинки та поранено щонайменше двох людей; в Херсонській області окупанти скинули авіабомби.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, Херсонська ОВА в Telegram, анонімні Telegram-канали, Офіс генпрокурора в Telegram, керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Через обстріли горять приватні будинки (у Херсоні - ред.), на місці працюють вогнеборці. Відомо про одного потерпілого – 30 річний чоловік отримав поранення руки, його шпиталізували".

Деталі: Прокудін додав, що обстріл міста тривав, і закликав залишатися в укриттях або скористатися правилом двох стін.

Доповнено: Херсонська ОВА повідомила, що в районі населеного пункту Кізомис Білозерської громади окупанти скинули дві керовані авіабомби.

Як пізніше повідомив Офіс генпрокурора, за попередніми даними, окупанти обстріляли місто за ствольної артилерії.

 
  
 

Як повідомив Суспільному керівник пресофісу Херсонської ОВА Толоконніков, стало відомо про другого пораненого внаслідок обстрілів міста чоловіка. Його госпіталізували з поранення грудної клітки.

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Теми: Херсонобстрілпожежажертви
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