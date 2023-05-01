Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фінляндія дозволить США розміщувати свої військові бази в країні

"Європейська правда"Понеділок, 1 травня 2023, 19:41

Угода про оборонну співпрацю (DCA) між Фінляндією і Сполученими Штатами передбачатиме можливість перебування на фінській території американських військовослужбовців та військової техніки, а також проведення військових навчань.

Про це йдеться в публікації Helsingin Sanomat, яку цитує "Європейська правда".

Переговори між Фінляндією і США щодо DCA розпочались наприкінці квітня. Угода, як передбачається, дозволить американським збройним силам безперешкодно використовувати фінську землю й бази для навчань і зберігання матеріальних засобів.

Реклама:

Представник Міністерства закордонних справ Фінляндії Мікаель Антелл, який бере участь у переговорах, у коментарі HS пояснив, що угода зі США доповнить членство країни в Північноатлантичному Альянсі.

"DCA дозволяє розгортання військ, їхнє перебування в країні, попереднє зберігання військового обладнання й можливі інвестиції в інфраструктуру за рахунок коштів, наданих Конгресом США Пентагону", – каже Антелл. Як приклад він навів можливе створення на території Фінляндії ангару для обслуговування винищувачів п’ятого покоління F-35.

Водночас представник фінського МЗС наголосив, що DCA не стосується можливого розміщення у Фінляндії ядерної зброї.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Helsingin Sanomat, переговори щодо угоди про оборонну співпрвцію на офіційному рівні між Фінляндією і США триватимуть до 2024 року, після чого проєкт документа передадуть на розгляд парламенту.

Станом на початок 2022 року року США підписали DCA або аналогічні за статусом угоди з 17 членами ЄС і НАТО, а також ще шістьма трансатлантичними союзниками по обороні, які не є членами Європейського Союзу, зокрема з Норвегією.

Як відомо, 4 квітня Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Після цього у Фінляндії запропонували розмістити військову базу Альянсу в місті Каугава на заході країни.

Теми: ФінляндіяСШАармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Фінляндія
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
Фінляндія затвердила 18-й пакет військової допомоги Україні
ЗМІ: У Фінляндії затримали бойовика з "Русича", що воював в Україні
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: