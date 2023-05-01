У штаб окупантів на Запоріжжі "завітала бавовна" – Федоров

Українські розвідники вистежили місце розташування штабу російських військових в окупованій Михайлівці Запорізької області, і Сили оборони нанесли туди удар.

Джерело: мер сусіднього Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Деталі: За його словами, "бавовна завітала" у штаб 1 травня близько 14:30.

Перед цим "лігво рашистів" вистежили українські розвідники. Вони дочекалися, коли там збереться багато людей, і "передали координати далі".

Пряма мова: "Як результат, замість шашлику - підсмажені окупанти".

Інших деталей Федоров не надав.