У штаб окупантів на Запоріжжі "завітала бавовна" – Федоров
Понеділок, 1 травня 2023, 20:28
Українські розвідники вистежили місце розташування штабу російських військових в окупованій Михайлівці Запорізької області, і Сили оборони нанесли туди удар.
Джерело: мер сусіднього Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Деталі: За його словами, "бавовна завітала" у штаб 1 травня близько 14:30.
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Перед цим "лігво рашистів" вистежили українські розвідники. Вони дочекалися, коли там збереться багато людей, і "передали координати далі".
Пряма мова: "Як результат, замість шашлику - підсмажені окупанти".
Інших деталей Федоров не надав.
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