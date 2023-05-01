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ФСБшники видають себе за цивільних, щоб шукати партизанів в окупованих регіонах – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 1 травня 2023, 20:50
ФСБшники видають себе за цивільних, щоб шукати партизанів в окупованих регіонах – ЦНС
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Співробітники російської ФСБ переодягаються в цивільний одяг, щоб довідатися про партизанів на окупованих територіях.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях почастішали випадки коли ФСБшники виходять в людні місця в цивільному одязі, аби виявити членів українського підпілля. 

"Гестапівці" під виглядом простих мешканців цікавляться в продавців, кондукторів й інших, хто жаліється на російську владу й нерідко самі провокують подібні розмови. Так ворог шукає нелояльне населення". 

Деталі: Як стверджує ЦНС, якщо "жертва" ведеться на провокацію, то змушена співпрацювати й надалі. 

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Теми: ФСБпартизаниокупація
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