ФСБшники видають себе за цивільних, щоб шукати партизанів в окупованих регіонах – ЦНС

Співробітники російської ФСБ переодягаються в цивільний одяг, щоб довідатися про партизанів на окупованих територіях.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях почастішали випадки коли ФСБшники виходять в людні місця в цивільному одязі, аби виявити членів українського підпілля.

"Гестапівці" під виглядом простих мешканців цікавляться в продавців, кондукторів й інших, хто жаліється на російську владу й нерідко самі провокують подібні розмови. Так ворог шукає нелояльне населення".

Деталі: Як стверджує ЦНС, якщо "жертва" ведеться на провокацію, то змушена співпрацювати й надалі.