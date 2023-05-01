Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

михайло ходорковський, фото з його соцмереж

Політики, вчені, журналісти та активісти, які залишили Росію, назвали війну в Україні злочинною, зажадали ліквідації режиму Путіна і звільнення політв'язнів і військовополонених.

Джерело: Михайло Ходорсковський у Facebook, Deutsche Welle

Деталі: Російські опозиціонери та активісти, які залишили РФ, ухвалили нову спільну заяву. Увечері 30 квітня 68 представників опозиції публічно підписали декларацію, в якій заявили про прихильність принциповим позиціям, першою з яких є злочинний характер війни РФ проти України.

Дослівно: "Російські війська мають бути виведені з усіх окупованих територій. Міжнародно визнані кордони Росії мають бути відновлені, воєнні злочинці мають бути притягнуті до суду, а жертвам агресії мають бути виплачені компенсації".

Деталі: Крім того, у декларації визнано "нелегітимним і злочинним" режим президента РФ Володимира Путіна, який із цієї причини "має бути ліквідований".

Активісти далі вказали на неприпустимість "імперської політики всередині країни і за її межами".

Крім того, вони вимагають звільнення політв'язнів і військовополонених, повернення насильно переміщених осіб і викрадених українських дітей.

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У декларації зазначено, що її підписанти "утримуються від публічних конфліктів у демократичних і антивоєнних рухах".

Активісти закликали росіян приєднатися до їхньої декларації і зобов'язалися її підтримувати аж до досягнення названих стратегічних цілей.

Серед тих, хто підписав документ, - політики в еміграції Михайло Ходорковський, Дмитро Гудков, Ілля Пономарьов і Леонід Гозман, політологи Кирило Рогов та Іван Преображенський, підприємці Євген Чичваркін і Борис Зімін, економісти Сергій Гурієв та Андрій Ілларіонов, юристи Марк Фейгін та Олена Лук'янова, галерист Марат Гельман, активістки Євгенія Чирікова та Анастасія Шевченко, а також представники російських антивоєнних рухів у різних країнах. Нарада опозиційних активістів відбулася з ініціативи Ходорковського і кількох інших опозиціонерів, які живуть за межами РФ.

Як відомо, в нараді не брали участі соратники Олексія Навального.