Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками

Президент Володимир Зеленський 1 травня провів нараду з силовиками та чиновниками, де, зокрема, обговорили поведінку ворога, наслідки російських ударів по Україні та питання снарядів.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Цей понеділок і новий тиждень почав із годинної наради з усіма рівнями управління державою та захистом. Голова уряду, міністри, Офіс. Доповідали Головком, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО.

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Перше питання – наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч, від опівночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим.

Обговорили на вранішній нараді ймовірну поведінку ворога найближчим часом, скоординували наші оборонні кроки".

Деталі: Крім того, на нараді обговорили питання зброї та снарядів для наших воїнів та ситуацію на окупованій території й протидію Росії.