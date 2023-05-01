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Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 1 травня 2023, 22:18
Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
Володимир Зеленський, Скрін з відеозвернення 1 травня

Президент Володимир Зеленський 1 травня провів нараду з силовиками та чиновниками, де, зокрема, обговорили поведінку ворога, наслідки російських ударів по Україні та питання снарядів.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "Цей понеділок і новий тиждень почав із годинної наради з усіма рівнями управління державою та захистом. Голова уряду, міністри, Офіс. Доповідали Головком, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО.

Перше питання – наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч, від опівночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим.

Обговорили на вранішній нараді ймовірну поведінку ворога найближчим часом, скоординували наші оборонні кроки". 

Деталі: Крім того, на нараді обговорили питання зброї та снарядів для наших воїнів та ситуацію на окупованій території й протидію Росії. 

Теми: Зеленськийпрезидентвійна
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