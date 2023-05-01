Очільниця "Слуги народу" доводить у суді, що її чоловік з України не тікав

Очільниця пропрезидентської партії "Слуга народу" Олена Шуляк намагається через суд спростувати інформацію про те, що її чоловік попри обмеження для військовозобов’язаних нібито виїхав за кордон, та ще й прихопив цілу низку коштовних речей.

Джерело: Шуляк в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "Мій чоловік вдома. В мене немає колекції ікон, про шуби дуже смішно, про мільйони доларів також.

Реклама:

Не смішно тільки моїй мамі. Ми з чоловіком сміялися, а мама дуже переживає, тому що вона також це читає і каже: "Чому ви не даєте якесь спростування?".

Я зараз знаходжусь в судовому процесі з тією людиною, яка про це написала. І зараз ми вже в апеляції. Першу інстанцію ми виграли. І я сподіваюсь, що коли вже буде остаточне рішення суду, я обов'язково це оприлюдню.

Звичайно, люди, які є політичними опонентами і моїми особистими хейтерами, з радістю використовують таку неперевірену інформацію".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Наприкінці серпня 2022 року у мережі поширили інформацію, що попри обмеження для військовозобов’язаних чоловік голови партії "Слуга народу" нібито зміг виїхати за кордон, не задекларувавши при цьому цілу низку коштовних речей.