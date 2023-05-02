У січні Іран стратив британського шпигуна, який видавав таємниці про ядерні розробки – ЗМІ

У січні цього року Іран стратив колишнього заступника міністра оборони Алірезу Акбарі, який протягом десятиліття надавав Великій Британії цінні розвідувальні дані про іранські ядерні та військові програми.

Джерело: The New York Times з посиланням на представників західних розвідок та іранських посадовців

Деталі: Ім'я цього шпигуна довгий час трималося в таємниці, пише NYT. Але 11 січня страта в Ірані колишнього заступника міністра оборони Алірезу Акбарі, якого звинуватили у шпигунстві, пролила світло на те, що приховувалося протягом 15 років – Акбарі був британським "кротом".

Акбарі довгий час жив подвійним життям, розповідає газета. "Для громадськості він був релігійним фанатиком і політичним яструбом, високопоставленим військовим командиром Корпусу вартових ісламської революції і заступником міністра оборони, який згодом переїхав до Лондона і зайнявся приватним бізнесом, але ніколи не втрачав довіри іранських лідерів. Однак в 2004 році, за словами джерел, він почав ділитися ядерними таємницями Ірану з британською розвідкою", – йдеться у публікації NYT.

Довгий час Акбарі все сходило з рук, розповідає NYT. Однак у 2019 року за допомогою російських розвідників влада Ірану виявила, що він розкрив існування таємної іранської програми зі створення ядерної зброї далеко в горах поблизу Тегерана (об'єкт під назвою "Фордо" – ред.), пише видання з посиланням на два іранські джерела, які пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції. NYT відзначає, що незрозуміло, як Росія, близький союзник Ірану, дізналася про цю інформацію.

Британія ніколи публічно не визнавала, що Акбарі, який отримав британське громадянство у 2012 році, був її шпигуном. Представник британського МЗС, який побажав залишитися невідомим, заявив виданню, що не коментує "питання, пов'язані з розвідкою".

"У квітні 2008 року Британія отримала і передала Ізраїлю та західним спецслужбам розвідувальні дані про "Фордо" – об'єкт зі збагачення урану глибоко в підземному військовому комплексі, який був частиною зусиль Ірану зі створення ядерної бомби. Відкриття "Фордо" змінило уявлення світу про ядерну програму Ірану і перекроїло військові та кіберплани Заходу щодо протидії їй. У вересні 2009 року на саміті "Великої сімки" в Піттсбурзі президент Барак Обама разом з лідерами Великої Британії та Франції повідомив, що "Фордо" був заводом зі збагачення ядерної енергії.

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Завдяки супутниковим знімкам західні спецслужби вже давно знали, що Іран будує об'єкт далеко в горах, але вони вважали цей об'єкт військовим складом і не знали про його перетворення на секретний об'єкт зі збагачення ядерної енергії", – пише NYT.

У січні 2023 року, трохи більше ніж через три роки після арешту Акбарі, іранська влада оголосила, що він був шпигуном.

За словами іранських джерел і дипломатів, пише NYT, "через кілька днів після того, як стало відомо про арешт Акбарі, тюремні охоронці вивели його на світанку до обнесеного стіною відкритого простору, накинули мотузку на шию, а за кілька хвилин його бездиханне тіло звисало з шибениці".