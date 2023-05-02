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"Я переслідую інтерес Польщі": Дуда про надання Україні військової допомоги

"Українська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 07:45
Я переслідую інтерес Польщі: Дуда про надання Україні військової допомоги
Андрей Дуда. Фото з Twitter польського президента

Президент Польщі Андрей Дуда заявив, що в інтересах його країни, щоби Україна дала відсіч агресії РФ, і саме тому Польща передає Києву військову допомогу.

Джерело: заява Дуди, яку цитує офіс польського президента у Twitter

Пряма мова: "Я переслідую інтерес Республіки Польща, і він полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Саме тому ми приймаємо рішення про військову допомогу. Ми проявили добросусідство, ми здобули авторитет на міжнародній арені завдяки надзвичайному жесту з боку поляків".

Що цьому передувало: Анджей Дуда пообіцяв, що Польща докладе всіх зусиль під час головування в Раді Європейського Союзу в першій половині 2025 року, аби Україна й Молдова стали членами об’єднання.

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Теми: ПольщаУкраїнадопомога Україні
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