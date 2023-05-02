"Я переслідую інтерес Польщі": Дуда про надання Україні військової допомоги

Президент Польщі Андрей Дуда заявив, що в інтересах його країни, щоби Україна дала відсіч агресії РФ, і саме тому Польща передає Києву військову допомогу.

Джерело: заява Дуди, яку цитує офіс польського президента у Twitter

Пряма мова: "Я переслідую інтерес Республіки Польща, і він полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Саме тому ми приймаємо рішення про військову допомогу. Ми проявили добросусідство, ми здобули авторитет на міжнародній арені завдяки надзвичайному жесту з боку поляків".

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Prezydent @AndrzejDuda w @tvp_info: Realizuję interes Rzeczypospolitej, a jest nim to, aby Ukraina odparła rosyjskiego agresora. Dlatego podejmujemy decyzje o pomocy militarnej. Pokazaliśmy dobre sąsiedztwo, dzięki niezwykłemu gestowi ze strony Polaków zyskaliśmy prestiż na… pic.twitter.com/77bEaQeDg5 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 1, 2023

Що цьому передувало: Анджей Дуда пообіцяв, що Польща докладе всіх зусиль під час головування в Раді Європейського Союзу в першій половині 2025 року, аби Україна й Молдова стали членами об’єднання.