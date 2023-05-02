Ранок в окупованому Мелітополі почався з "бавовни" – мер Федоров 

Вранці 2 травня жителів окупованого росіянами міста Мелітополь у Запорізькій області чули вибух.

Джерело: законно обраний міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Ранок у тимчасово окупованому Мелітополі почався з бавовни. Одиночний вибух чули о 6:45 жителі північних районів міста. Відразу після по вулицях промчався вже звичний для окупантів Мелітополя набір – поліція та швидка.

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Зазвичай відокремлена бавовна наздоганяє колаборантів, тож очікуємо на гарні новини".