Ранок в окупованому Мелітополі почався з "бавовни" – мер Федоров
Вівторок, 2 травня 2023, 08:21
Вранці 2 травня жителів окупованого росіянами міста Мелітополь у Запорізькій області чули вибух.
Джерело: законно обраний міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Ранок у тимчасово окупованому Мелітополі почався з бавовни. Одиночний вибух чули о 6:45 жителі північних районів міста. Відразу після по вулицях промчався вже звичний для окупантів Мелітополя набір – поліція та швидка.
Зазвичай відокремлена бавовна наздоганяє колаборантів, тож очікуємо на гарні новини".
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