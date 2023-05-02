У США відстежують ще одну невідому повітряну кулю

Військові США виявили та відстежують ще одну повітряну кулю, власник якої невідомий, але явної загрози вона не становить.

Про це повідомляє NBC, пише "Європейська правда".

Троє неназваних посадовців США розповіли журналістам, що над територією США зафіксували ще одну повітряну кулю, походження якої невідоме. Об’єкт пролетів над частиною Гаваїв, проте у тих районах немає нічого засекреченого чи стратегічно важливого.

Кулю помітили та відстежують з кінця минулого тижня. Військові США вирішили, що вона не становить загрози для повітряного руху і нацбезпеки, та встановили, що куля не передає сигналів.

У Пентагоні прокоментували, що об’єкт рухається на висоті 36 тисяч футів (понад 10 км). "Немає ознак того, що вона маневрує чи контролюється іноземною стороною чи стороною-суперником. Куля напряму не пролітала над стратегічною оборонною інфраструктурою чи іншими важливими об’єктами держструктур США, та не становить військової чи фізичної загрози для людей внизу", – зазначили у відомстві.

Втім, якщо куля наблизиться до материкової частини США, її вочевидь збиватимуть. Зараз вона повільно рухається у напрямку Мексики.

Де могли запустити кулю та хто є її власником, поки не встановлено.

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Нагадаємо, взимку над територією США збили чотири об’єкти, один з яких ідентифікували як китайську повітряну кулю і виловили з океану уламки для дослідження обладнання, встановленого на ній.

Китай намагався переконати, що куля збилася з маршруту та звинуватив США у надмірній реакції, а згодом Пекін заявив, що нібито з початку 2022 року фіксував над власною територією більше десятка таких апаратів із США. У Білому домі ці звинувачення відкинули.

Президент США Джо Байден згодом заявив, що інші повітряні кулі скоріш за все належали приватним компаніям і не пов'язані з китайською програмою шпигунських аеростатів.