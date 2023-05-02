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Росіяни обстрілюють південь через відсутність перемог на фронті – Гуменюк

Альона Мазуренко Вівторок, 2 травня 2023, 09:43
Росіяни обстрілюють південь через відсутність перемог на фронті – Гуменюк
ФОТО ІЗ ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що посилення російських обстрілів на півдні України пов’язане з відсутністю перемог у російських окупантів. 

Джерело: Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Це більше пов’язано з тим, що ворог немає певних перемог – немає переконливих просувань на сході України, немає вздовж лінії фронту ніяких успіхів на південному напрямку.

Вони не стільки б’ють у відповідь, скільки отримують задачу – максимально переключити увагу українського населення на біду, яка приходить безпосередньо в кожен дім".

Деталі: Вона додала, що окупанти готуються до оборони тимчасово окупованих територій півдня.

За словами Гуменюк, росіяни постійно займаються облаштуванням оборонних рубежів, підвищують (покращують) інженерне облаштування цих напрямків.

Окупанти посилюють і другу, і третю смугу оборони. Намагаються маневрувати.

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Гуменюк зазначила, що окупанти вишукують місця, з яких можуть обстрілювати деокуповану територію: "Інакше ніж терором це назвати не можна. Під атаки потрапляють житлові будинки і критична інфраструктура".

За її словами, російські війська "всіма засобами" намагаються погіршити життя людей на правому березі Дніпра.

Після деокупації правобережжя Херсонщини, окупанти почали регулярно обстрілювати ці території.

Теми: обстрілвійна
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