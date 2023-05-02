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У Бельгії – арешти і позбавлення прав після великої рейв-вечірки у старих військових ангарах

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 11:28

У бельгійському Лімбурзі поліція затримала дев’ятьох людей і тимчасово відібрала водійські права у ще 27 після завершення нелегальної рейв-вечірки, яка тривала три дні у старих військових ангарах. 

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда". 

Організатори рейву обрали місцем закинуті приміщення колишньої військової частини біля Лімбурга. Туди підвезли апаратуру і з 11 вечора п’ятниці протягом усіх вихідних там відпочивали близько 10 тисяч молодих людей. Частина з’їхалися туди з інших міст країни. 

Поліція вирішила не намагатись розганяти учасників силою, але оточила ділянку, щоб не допускати нових людей і перевіряти учасників на виїзді. 

За підсумками перевірок склали 20 протоколів щодо керування авто у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, наркотики виявили у близько півсотні учасників рейву. 

Дев’ятьох осіб затримали у зв’язку з вилученням у них наркотиків, генератора та акустичної системи, які використовувалися для організації вечірки. 

"Розслідування щодо продажу наркотиків та організації рейву продовжиться з метою встановлення відповідальних і притягнення до відповідальності", – прокоментували у поліції.

ВІДЕО ДНЯ

Подібні нелегальні рейв-вечірки періодично організовують і в інших країнах Європи

Теми: Бельгія
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