Кулеба: F-16 будуть, це питання часу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що рано чи пізно західні союзники ухвалять рішення про надання Україні західних винищувачів F-16 – так, як раніше було з усіма іншими видами озброєння.

Про це він сказав в інтерв’ю 1+1, пише "Європейська правда".

Дмитро Кулеба зазначив, що рішення про західні літаки – питання часу, та висловив жаль, що за вагання союзників Україна заплатить додаткову ціну життями людей.

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"F-16 будуть, це питання часу. Я думаю, що це буде залежати від рішення США та результатів контрнаступу", – зазначив Кулеба.

За його словами, це один із трьох пріоритетів у питаннях військової підтримки від союзників – поруч з артилерійськими снарядами та бронетехнікою.

"Якби в нас F-16 були вже зараз, наш контрнаступ був би набагато швидшим, і нам би вдалось зберегти набагато більше життів наших солдатів та цивільних, які потерпають від ракетних ударів", – додав міністр закордонних справ.

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Дмитро Кулеба переконує партнерів, що надання Україні F-16 стримає Росію, а не спровокує її, та додатково закликав до цього після наслідків ракетних атак 28 квітня, коли лише у багатоповерхівці в Умані загинули 23 людей.

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