Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Успіх контрнаступу матиме велике значення для подальшої підтримки партнерів – Резніков

Валентина РоманенкоВівторок, 2 травня 2023, 12:54
Успіх контрнаступу матиме велике значення для подальшої підтримки партнерів – Резніков
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков зазначає, що успіх українського контрнаступу матиме велике значення для продовження легкості підтримки з боку партнерів.

Джерело: Резніков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Мої партнери на всіх зустрічах, у телефонних бесідах і на "Рамштайні" завжди говорять одну й ту саму річ: "Ми з вами до кінця, скільки б це не зайняло часу. І кінцем ми бачимо вашу перемогу". Це важливо.

Безумовно, вони всі політики, за ними стоять парламенти, які погоджують або не погоджують якісь речі. А за парламентами стоять виборці. Тому, звичайно ж, їм буде легше адвокатувати нові пакети допомоги Україні за наявності успішних кейсів".

Деталі: За словами міністра, цілком природно, що союзники "хочуть інвестувати в успіх", і для них дуже важливо, щоб передана ними зброя та допомога приводила до результату.

"Тому, звичайно, наш успіх матиме велике значення для продовження такої легкості підтримки", - наголосив Резніков.

Читайте також: Чекаючи на контрнаступ. Як ЗСУ готуються до деокупації територій та як злив документів Пентагону впливає на плани України

ВІДЕО ДНЯ
Теми: контрнаступРезніковдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
контрнаступ
Антон Муравейник з "Повернись живим": Коли хтось виходить і каже: "Росія, вставай, народи, звільняйтеся!" – це треш та популізм
Без сучасних винищувачів неможливо досягти гарного успіху в наступі чи в обороні – Ігнат
Зеленський: Росіяни вже думають про оборону, це друга частина війни
Останні новини
06:22
Українські захисники знищили вночі 35 "Шахедів"
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
Усі новини...
Реклама: