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Успіх контрнаступу матиме велике значення для подальшої підтримки партнерів – Резніков

Валентина РоманенкоВівторок, 2 травня 2023, 12:54
Успіх контрнаступу матиме велике значення для подальшої підтримки партнерів – Резніков
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков зазначає, що успіх українського контрнаступу матиме велике значення для продовження легкості підтримки з боку партнерів.

Джерело: Резніков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Мої партнери на всіх зустрічах, у телефонних бесідах і на "Рамштайні" завжди говорять одну й ту саму річ: "Ми з вами до кінця, скільки б це не зайняло часу. І кінцем ми бачимо вашу перемогу". Це важливо.

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Безумовно, вони всі політики, за ними стоять парламенти, які погоджують або не погоджують якісь речі. А за парламентами стоять виборці. Тому, звичайно ж, їм буде легше адвокатувати нові пакети допомоги Україні за наявності успішних кейсів".

Деталі: За словами міністра, цілком природно, що союзники "хочуть інвестувати в успіх", і для них дуже важливо, щоб передана ними зброя та допомога приводила до результату.

"Тому, звичайно, наш успіх матиме велике значення для продовження такої легкості підтримки", - наголосив Резніков.

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Теми: контрнаступРезніковдопомога Україні
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