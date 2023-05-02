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Переговори щодо "зернової угоди" за участю всіх сторін заплановані на 3 травня

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 13:18

Переговори щодо угоди за посередництва ООН, яка дозволить безпечний експорт українського зерна через Чорне море, заплановані на середу, і в них візьмуть участь усі сторони переговорів.

Як пише "Європейська правда", про це агенція Reuters дізналася в українського високопосадовця.

"Переговори заплановані на завтра. Всі сторони... сподіваюся, будуть результати", – повідомило джерело, яке відмовилося назвати своє ім'я.

Угода, укладена за посередництва Організації Об'єднаних Націй і Туреччини в липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати зерно, яке опинилося в пастці через російське вторгнення, з українських чорноморських портів.

Росія дала зрозуміти, що не дозволить угоді, укладеній у липні минулого року, продовжуватись після 18 травня, оскільки не було виконано низку вимог щодо сприяння експорту її власного зерна та добрив.

Як повідомлялося, глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявляє, що ситуація довкола Чорноморської зернової ініціативи зайшла у глухий кут, та звинувачує у цьому Захід. 

Нагадаємо, в останній момент перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" 18 березня її все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів  – половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.

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Теми: зерноЧорне мореУкраїнаООН
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