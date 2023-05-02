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Ворог обстріляв Херсон та область: троє загиблих, п'ятеро поранених

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 2 травня 2023, 14:12
Ворог обстріляв Херсон та область: троє загиблих, п'ятеро поранених
Фото: Херсонька облпрокуратура

Російські військові 2 травня обстріляли Херсон та села в області, внаслідок чого троє людей загинули, п'ятеро – дістали поранення.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська обласна прокуратура в Telegram, глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Деталі: За його словами, ворог вкрив вогнем села Кізомис та Велетенське Білозерської громади. 

У Велетенському загинув 28-річний чоловік. Ще четверо людей дістали поранення, їх шпиталізували до Херсона, де лікарі надають необхідну меддопомогу.

Доповнено: Херсонська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу Херсона та декількох селищ Білозерської громади загинули троє жителів та п’ятеро дістали поранення. 

За попередніми даними, окупанти здійснили артобстріл мирного населення та завдали авіаудари. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, господарські приміщення та автотранспорт. 

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни скинули на острів, що поблизу села Велетенське, дві керовані авіабомби, внаслідок чого троє загинули та п’ятеро – поранені.

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Теми: Херсонська областьжертвиобстрілвійна
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