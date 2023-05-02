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Киянам нагадали, що відвідувати ліси заборонено: там знаходять залишки боєприпасів

Ірина БалачукВівторок, 2 травня 2023, 14:41
Киянам нагадали, що відвідувати ліси заборонено: там знаходять залишки боєприпасів
Фото КАРС "Київська служба порятунку"

Київська адміністрація нагадала жителям столиці про заборону на відвідування лісів, оскільки там продовжують знаходити залишки боєприпасів.

Джерело: сайт КМДА

Деталі: 1 травня п’ять піротехніків "Київської служби порятунку" протягом дня обстежили близько 0,5 га території Святошинського лісництва і виявили частини від боєприпасів РСЗВ "Град".

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Загалом протягом тижня піротехнічний підрозділ КАРС "Київська служба порятунку" проводив обстеження територій в Оболонському та Святошинському районах Києва, зокрема в Межигірському та Святошинському лісництвах. 

 
Фото КАРС "Київська служба порятунку"

За 4 виїзди рятувальники перевірили близько 2 га угідь і виявили кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойову частину снаряда "Град".

Департамент муніципальної безпеки  КМДА нагадує, що на період дії воєнного стану населенню заборонено ходити у ліси у Києві, а також в’їжджати в них на транспорті.

ВІДЕО ДНЯ

Фахівці закликають не ходити у зелені зони поза межами житлових масивів, бо там можуть залишатись вибухонебезпечні предмети.

Теми: КиївВоєнний стан
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