Киянам нагадали, що відвідувати ліси заборонено: там знаходять залишки боєприпасів

Київська адміністрація нагадала жителям столиці про заборону на відвідування лісів, оскільки там продовжують знаходити залишки боєприпасів.

Джерело: сайт КМДА

Деталі: 1 травня п’ять піротехніків "Київської служби порятунку" протягом дня обстежили близько 0,5 га території Святошинського лісництва і виявили частини від боєприпасів РСЗВ "Град".

Загалом протягом тижня піротехнічний підрозділ КАРС "Київська служба порятунку" проводив обстеження територій в Оболонському та Святошинському районах Києва, зокрема в Межигірському та Святошинському лісництвах.

Фото КАРС "Київська служба порятунку"

За 4 виїзди рятувальники перевірили близько 2 га угідь і виявили кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойову частину снаряда "Град".

Департамент муніципальної безпеки КМДА нагадує, що на період дії воєнного стану населенню заборонено ходити у ліси у Києві, а також в’їжджати в них на транспорті.

Фахівці закликають не ходити у зелені зони поза межами житлових масивів, бо там можуть залишатись вибухонебезпечні предмети.