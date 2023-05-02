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Литва вирішила скасувати надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Вівторок, 2 травня 2023, 16:34

В ніч на середу, 3 травня, у Литві буде скасований надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю, який був запроваджений у 2021 році через наплив мігрантів.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Також режим надзвичайного стану буде скасований на кордоні з Росією.

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Скасування надзвичайного стану у Литві пояснюють тим, що новий закон, ухвалений Сеймом, дозволяє "розвертати" нелегальних мігрантів на кордоні.

Режим надзвичайного стану був оголошений на кордоні з Білоруссю у листопаді 2021 року у зв'язку з напливом мігрантів, які масового намагалися потрапити на територію Литви. Пізніше він неодноразово продовжувався.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну надзвичайний стан був запроваджений на території усієї Литви.

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З вересня 2022 року надзвичайний стан діяв лише на кордоні з Росією та Білоруссю, а також на прикордонних контрольно-пропускних пунктах.

Нагадаємо, Литва встановила 4-метровий паркан вздовж свого 690-кілометрового кордону з Білоруссю. За словами прикордонної служби Литви, цього року майже 900 мігрантів перетнули кордон і їх вислали. Багато хто потрапив у країну після того, як перерізав огорожу на кордоні.

У квітні цього року Литва вирішила подати позов проти Білорусі до суду ООН через шантаж мігрантами.

Теми: ЛитваБілорусь
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