Данія відправить Україні військову допомогу на понад $250 млн для підтримки контрнаступу
Парламент Данії ухвалив рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,7 млрд данських крон (понад $250 млн).
Про це повідомив глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен після засідання комітету з питань зовнішньої політики, пише "Європейська правда" з посиланням на данського мовника DR.
"Це (новий пакет допомоги. – Ред.) означає, що ми допомагаємо українській протиповітряній обороні. На це є попит", – заявив Поульсен.
Згідно з ухваленим рішенням, Данія передасть Україні машини для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону.
Пожертва є найбільшим пакетом допомоги від Данії на сьогодні і надсилається на підтримку українського наступу.
"Це допоможе підтримати можливості, яких не вистачає українській стороні для успішного наступу зараз, коли українці планують відвоювати окуповані росіянами території", – пояснив Поульсен.
"Це пожертва, яка, сподіваємося, допоможе забезпечити Україні ще кращу основу для того, щоб стати господаркою у власному домі", – додав він.
Загальна підтримка України з боку Данії наразі сягнула 11 мільярдів данських крон.
У квітні стало відомо, що Данія разом з Нідерландами передасть Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва.
Крім того, Данія спільно з Норвегією домовились передати Україні 8 тисяч артилерійських снарядів.