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У МЗС відреагували на публікацію в ЗМІ щодо сумнівів у питанні членства України в НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 18:02

У Міністерстві закордонних справ прокоментували публікацію в ЗМІ щодо відсутності конкретики серед членів НАТО в питанні вступу України до Альянсу.

Про це у Facebook написав речник українського МЗС Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, аргументи, які наводяться у матеріалі Німецького агентства преси (DPA), "становлять набір помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність".

Представник українського МЗС наголосив, що українці зараз роблять найбільший внесок в євроатлантичну безпеку і назвав українську армію найсильнішою в Європі.

Ніколенко також прокоментував аргумент про необхідність утримуватися від кроків, які нібито можуть "спровокувати" Росію на нову агресію, зазначивши, що "єдине, що провокує Росію – це невизначеність".

"Позаблоковість України не допомогла утримати Росію від агресії. Дипломатичні зусилля України, Франції та Німеччини в рамках Мінського процесу також не допомогли запобігти повномасштабному російському вторгненню. Тому що мета Москви – повне знищення України. Натомість просування на шляху до вступу України в НАТО змусить Росію вгамувати свою агресію", – підкреслив він.

Ніколенко додав, що поточна міжнародна підтримка України в протидії РФ не суперечить, а доповнює процес набуття членства в НАТО.

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"Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні, а вступ нашої держави до НАТО гарантуватиме стратегічну безпеку всього Альянсу", – зауважив він.

За словами речника МЗС, "Україна – це не проблема, а перевага для НАТО".

"Тому у відповідь на розмірковування анонімних джерел ми наголошуємо, що вступ України до НАТО – в інтересах самого Альянсу і закликаємо партнерів проявити лідерство", – резюмував Ніколенко.

Нагадаємо, агентство DPA повідомило, що члени НАТО, зокрема Німеччина і США, поки не хочуть конкретних рішень у питанні членства України в Альянсі.

У свою чергу в Держдепі США заявили, що підтримують приєднання до НАТО нових членів, зокрема й України, однак наразі зосереджені на підтримці Києва у протидії російській агресії.

Теми: МЗСЗМІНАТО
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