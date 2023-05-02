Єврокомісія заборонила імпорт окремих агротоварів з України після тиску п'ятьох держав ЄС

Європейська комісія у вівторок ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Заборона на імпорт стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – походженням з України. Вона спрямована на "усунення логістичних проблем", пов'язаних із цими товарами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

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Заходи набудуть чинності 2 травня й триватимуть до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім згаданих п’яти. Водночас через їхню територію може здійснюватись транзит української продукції.

"Паралельно Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов'язалися скасувати свої односторонні заходи щодо пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, а також будь-якої іншої продукції, що походить з України", – наголошують у Єврокомісії.

Окрім того, виконавчий орган ЄС підтвердив надання фінансової підтримки фермерів у п'яти країнах-членах ЄС, рішення щодо якої буде ухвалене пізніше. Також будуть ухвалені заходи для полегшення транзиту українського зерна через "шляхи солідарності" до інших країн-членів ЄС та третіх країн.

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"Комісія готова повторно запровадити превентивні заходи після закінчення терміну дії чинного Регламенту про автономні торговельні заходи 5 червня 2023 року доти, доки триватиме виняткова ситуація", – додали в Єврокомісії.

Перед тим наприкінці квітня Європейська комісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції, імпорт якої ці країни обмежили.

Офіційний Київ висловив протест Польщі та Європейському Союзу через запровадження обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції як такі, що суперечать Угоді про асоціацію.

Читайте детальніше на цю тему у статті: Зерновий компроміс: як Брюссель хоче владнати кризу з українським експортом в ЄС.