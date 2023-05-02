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ЄС обговорить план збільшення виробництва артилерійських снарядів до 1 мільйона на рік

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 21:47
ЄС обговорить план збільшення виробництва артилерійських снарядів до 1 мільйона на рік
Фото: Getty Images

Європейська комісія в середу запропонує план збільшення виробничих потужностей з виробництва артилерійських снарядів до одного мільйона на рік на тлі необхідності забезпечення військових потреб України та поповнення власних запасів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

План Єврокомісії, який буде оприлюднений у середу, передбачає використання 500 мільйонів євро з бюджету ЄС для збільшення виробництва боєприпасів. Кошти підуть на фінансування нових виробничих ліній для гаубичних снарядів і ракет, збільшення виробництва пороху і модернізацію старих боєприпасів.

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Кошти з бюджету Євросоюзу фінансуватимуть близько 50% проєктів із виробництва снарядів, а країни-члени повинні будуть знайти іншу половину. Таким чином, загальна вартість плану становитиме 1 мільярд євро.

"Коли йдеться про оборону, наша промисловість повинна перейти на режим військової економіки. Я впевнений, що протягом року ми зможемо збільшити наші виробничі потужності до одного мільйона набоїв на рік в Європі", – підкреслив Бретон.

"Акт, який ми пропонуємо, є безпрецедентним. Він спрямований на пряму підтримку, за допомогою грошей ЄС, нарощування нашої оборонної промисловості для України і для нашої власної безпеки", – додав він.

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Єврокомісар визнав, що оборонна промисловість ЄС "сьогодні не має таких масштабів, щоб задовольнити безпекові потреби України та наших країн-членів". "Але вона має потенціал для цього", – зазначив Бретон.

Рішення, яке запропонує Єврокомісія 3 травня, має стати останньою ланкою для втілення плану Євросоюзу з надання Києву артилерійських снарядів для протидії повномасштабному вторгненню Росії.

Раніше ЄС уже пообіцяв витратити 2 мільярди євро на надання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступного року шляхом використання складських запасів і розміщення спільних замовлень. Але наразі цей план загальмувався через суперечку держав-членів щодо того, чи можуть кошти виділятись виробникам за межами Європейського Союзу.

Теми: ЄСвійнаУкраїназброя
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