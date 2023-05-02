Польща скасувала односторонню заборону на імпорт з України після рішення Єврокомісії

Міністерство розвитку і технологій Польщі у вівторок скасувало власну постанову про заборону імпорту низки сільськогосподарських товарів із України після компромісного рішення Європейської комісії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна постанова опублікована в офіційному віснику польського уряду.

"Розпорядження міністра розвитку і технологій від 21 квітня 2023 року про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України… скасувати. Постанова набирає чинності з дня її опублікування", – йдеться в тексті документа.

У вівторок 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Таким чином Єврокомісія замінила одностронні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Водночас заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що не відчуває солідарності з боку Польщі через запровадження односторонньої заборони на імпорт української аграрної продукції.