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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу, працювала ППО

"Українська правда"Середа, 3 травня 2023, 04:52
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу, працювала ППО
Мапа тривог. Скріншот

У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

Джерело: мапа тривог, Київська ОВА у Telegram, Київська КМВА у Telegram, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: У Києві та Київській області тривогу оголосили близько 00:15.

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Наразі повітряна тривога також триває у Чернігівській і Сумській областях.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав громадян не ігнорувати тривогу.

Доповнено о 00:40. Єрмак повідомив у Telegram про роботу сил протиповітряної оборони. 

ВІДЕО ДНЯ

Доповенено о 00:55. Києві та Київській області працює ППО, повідомили в ОВА і КМВА. 

Доповнено о 01:01. Тривогу також оголошено у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Доповнено о 01:17. Єрмак повідомив, що ППО продовжує працювати.

Доповнено о 01:20. Тривогу оголосили у Донецькій і Харківській областях. 

Доповнено о 01:30. У Полтавській області – повітряна тривога.

Доповнено о 01:50. У Київській області зберігається небезпека повітряної атаки, повідомила ОВА.

Доповнено о 02:00. "Суспільне" повідомляє про повторні звуки вибухів у Києві. 

Доповнено о 02:05. Повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській і Черкаській областях. 

Доповнено о 03:45. У Харківській області скасували повітряну тривогу. Натомість тривогу оголошено на Миколаївщині. 

Доповнено о 04:52. У Києві та всіх областях – відбій повітряної тривоги.

Теми: КиївУкраїнаповітряна тривога
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