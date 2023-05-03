У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу, працювала ППО
У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.
Джерело: мапа тривог, Київська ОВА у Telegram, Київська КМВА у Telegram, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram
Деталі: У Києві та Київській області тривогу оголосили близько 00:15.
Наразі повітряна тривога також триває у Чернігівській і Сумській областях.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав громадян не ігнорувати тривогу.
Доповнено о 00:40. Єрмак повідомив у Telegram про роботу сил протиповітряної оборони.
Доповенено о 00:55. Києві та Київській області працює ППО, повідомили в ОВА і КМВА.
Доповнено о 01:01. Тривогу також оголошено у Дніпропетровській і Запорізькій областях.
Доповнено о 01:17. Єрмак повідомив, що ППО продовжує працювати.
Доповнено о 01:20. Тривогу оголосили у Донецькій і Харківській областях.
Доповнено о 01:30. У Полтавській області – повітряна тривога.
Доповнено о 01:50. У Київській області зберігається небезпека повітряної атаки, повідомила ОВА.
Доповнено о 02:00. "Суспільне" повідомляє про повторні звуки вибухів у Києві.
Доповнено о 02:05. Повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській і Черкаській областях.
Доповнено о 03:45. У Харківській області скасували повітряну тривогу. Натомість тривогу оголошено на Миколаївщині.
Доповнено о 04:52. У Києві та всіх областях – відбій повітряної тривоги.