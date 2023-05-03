США оголосять у середу пакет військової допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ

Адміністрація Джо Байдена оголосить 3 травня про новий пакет військової допомоги для України на $300 млн.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Повідомляється, що пакет допомоги включатиме 155-мм гармати-гаубиці, боєприпаси для гармат HIMARS і Howitzer, протитанкові ракети TOW і міномети. Також вперше США передадуть Україні ракети малої дальності Hydra 70, пише видання, посилаючись на слова джерела.

Зазначається, що ракети Hydra 70 можуть допомогти Україні послабити російські наземні сили та забезпечити українським сухопутним силам підтримку з повітря під час контрнаступу.

Джерела у Білому домі також повідомили, що перелік озброєння може ще змінитися.

Пакет допомоги, пише Reuters, фінансуватиметься програмою Presidential Drawdown Authority, яка передбачає, що президент США під час надзвичайної ситуації може передавати американське озброєння без схвалення Конгресу.

Довідково. Hydra 70 – це некеровані ракети, які виготовляє компанія General Dynamics. Ракети призначені для знищення техніки та живої сили супротивника. Hydra 70 випускається з кількома типами бойових частин, існують димові, запальні та освітлювальні бойові частини. Ракетами оснащуються різні типи літаків і гелікоптерів.