Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США оголосять у середу пакет військової допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 3 травня 2023, 00:47
США оголосять у середу пакет військової допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ
Hydra 70. Фото з Вікіпедії

Адміністрація Джо Байдена оголосить 3 травня про новий пакет військової допомоги для України на $300 млн.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Повідомляється, що пакет допомоги включатиме 155-мм гармати-гаубиці, боєприпаси для гармат HIMARS і Howitzer, протитанкові ракети TOW і міномети. Також вперше США передадуть Україні ракети малої дальності Hydra 70, пише видання, посилаючись на слова джерела.

Реклама:

Зазначається, що ракети Hydra 70 можуть допомогти Україні послабити російські наземні сили та забезпечити українським сухопутним силам підтримку з повітря під час контрнаступу.

Джерела у Білому домі також повідомили, що перелік озброєння може ще змінитися.

Пакет допомоги, пише Reuters, фінансуватиметься програмою Presidential Drawdown Authority, яка передбачає, що президент США під час надзвичайної ситуації може передавати американське озброєння без схвалення Конгресу.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково. Hydra 70 – це некеровані ракети, які виготовляє компанія General Dynamics. Ракети призначені для знищення техніки та живої сили супротивника. Hydra 70 випускається з кількома типами бойових частин, існують димові, запальні та освітлювальні бойові частини. Ракетами оснащуються різні типи літаків і гелікоптерів.

Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
США
Залужний поговорив із Міллі про посилення ППО й винищувачі F-16
Втручання у вибори: Трамп не визнає провину, до суду не приїде
США вперше передадуть Тайваню зброю за програмою для суверенних держав
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: