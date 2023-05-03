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У Запоріжжі і Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 3 травня 2023, 01:45
У Запоріжжі і Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

У містах Запоріжжя і Дніпро прогриміли вибухи.

Джерело: "Суспільне" у Telegram, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Деталі: Про вибухи у Запоріжжі видання повідомило 01:25.

Наразі в області і місті триває повітряна тривога.

Голова Запорізької ОВА закликав громадян зберігати інформаційну тишу, не розповсюджувати фото- і відеоматеріали та не допомагати ворогу корегувати вогонь.

"Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", – наголосив очільник ОВА.

О 01:33 "Суспільне" повідомило, що звуки вибухів також було чутно у Дніпрі.

ВІДЕО ДНЯ

Доповнено о 01:45. За інформацією голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука, у Дніпрі відпрацювала система ППО, а в Запоріжжі, попередньо, є влучання ракет С-300.

Теми: Запоріжжявибух
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