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Україна приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 3 травня 2023, 06:11
Україна приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу – ЗМІ
Українські військові. ФОТО АРМІЯ INFORM

Україна приховує від своїх союзників деталі майбутнього весняного контрнаступу, намагаючись запобігти витоку таємної інформації, яка може зашкодити наступальній операції.

Джерело: Politico з посиланням на двох європейських чиновників, які підтримують зв'язок з військовим керівництвом України

Деталі: Європейські чиновники розповіли виданню, що через витік таємних документів США Київ утримується від надання інформації про контрнаступ. Зокрема, українські колеги не діляться з ними інформацією про терміни, де і скільки військ планується перекинути на позиції для проведення контрнаступу.

"Хоча Україна, ймовірно, все ще ділиться деякими базовими розвідувальними даними зі США та іншими європейськими країнами, які підтримували її зброєю протягом минулого року, чиновники всередині країни працюють над тим, щоб запобігти широкому розповсюдженню деталей, пов'язаних з плануванням бойових дій", – повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Український депутат, який говорив з виданням на умовах анонімності, розповів, що високопосадовці в Києві також приховують деталі контрнаступу від інших українських політиків. "Є лише кілька людей в країні, які знають цей план", - сказав депутат.

Представник Пентагону заявив Politico, що жодних змін не відбулося, і що Вашингтон і Київ, як і раніше, обмінюються інформацією на попередньому рівні. "Не було жодних ознак того, що Україна щось приховує від США", – сказав чиновник.

Представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи скритність українців, заявив, що "вони не зобов'язані повідомляти нам щось заздалегідь".

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"Американські та українські чиновники підтримують контакт щодня, тому Вашингтон часто може багато про що здогадуватися. США продовжують постачати Україні розвіддані в режимі реального часу. Ми зосереджені не на тому, чи сповістять нас заздалегідь. Ми зосереджені на тому, щоб вони мали все необхідне до моменту, коли будуть готові до дій", – сказав Кірбі.

Інші представники адміністрації Байдена, пише Politico, стверджують, що Україна ніколи не була повністю відкритою зі США щодо своїх військових планів. "Вони були скупі на інформацію з самого початку", – сказав американський чиновник.

Нагадаємо: Володимир Зеленський заявив, що не мав жодних розмов з Білим домом щодо масштабного витоку cекретних документів розвідки США.

Теми: контрнаступУкраїнаСША
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