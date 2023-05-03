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"Покришки загорілися": на російському аеродромі під Петербургом сталася пожежа

"Українська правда"Середа, 3 травня 2023, 09:16
Покришки загорілися: на російському аеродромі під Петербургом сталася пожежа
Гостилиці на Google Maps

На аеродромі "Гостилиці" в Ленінградській області Російської Федерації сталася пожежа.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Як повідомляє РИА Новости з посиланням на екстрені служби, "покришки загорілися на Гостилицькому аеродромі в Ленобласті".

Постраждалих немає.

Відкрите горіння вже ліквідовано (на 08:54), повідомили в екстрених службах пропагандистам. 

Довідка: Аеродром "Гостилиці" – аеродром авіації загального призначення, розташований на 3 км на південь від селища Гостилиці в Ломоносовському районі Ленінградської області Російської Федерації. Це найбільший аеродром авіації загального призначення в Північно-західному федеральному окрузі РФ.

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Теми: Росіяпожежа
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