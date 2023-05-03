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У США побоюються, що український контрнаступ обернеться на криваву бійню – WP

Євген КізіловСереда, 3 травня 2023, 09:29
У США побоюються, що український контрнаступ обернеться на криваву бійню – WP
фото ЗСУ

У Білому домі прогнозують, що очікуваний контрнаступ українських військ перетвориться на "криваву бійню".

Джерело: The Washington Post із посиланням на співрозмовників в уряді

Деталі: Згідно з оцінками, оприлюдненими Білим домом цього тижня, кількість вбитих і поранених російських військових в Україні різко зросла за останні місяці: лише з грудня близько 20 тисяч росіян загинули в боях, ще 80 тисяч були поранені.

Багато з цих жертв, як припускають американські чиновники, сталися в Бахмуті. Представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі каже, що майже половина з тих 20 тисяч загиблих росіян - це бойовики "ПВК Вагнер", зокрема, завербовані на фронт засуджені.

Як вважають у США, такі запеклі бойові дії свідчить про те, що кривава бійня може стати ще кривавішою після початку контрнаступу Києва з метою відвоювання окупованих територій.

Отриманий виданням в кінці лютого витік розвідданих показав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в боях загинуло 42,5 тис. військових росіян і до 17 тисяч українців.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі, який уважно стежить за конфліктом, каже, що російські війська зазнали значних втрат під час зимового наступу у Вугледарі, Кремінній, Мар'їнці та інших місцях. "Коли ви атакуєте, ви, як правило, зазнаєте більше втрат", - зауважив Лі.

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З огляду на це, він припускає, що український контрнаступ може зіткнутися з подібними перешкодами та призвести до збільшення кількості жертв серед українських військовослужбовців.

Теми: війнаУкраїнаРосіяСША
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