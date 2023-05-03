Російський винищувач вдарив бомбами по підприємству на Сумщині
Вночі російський винищувач Су-35 завдав авіаудару по підприємству в селищі Свеса Сумської області.
Джерело: Сумська обласна державна адміністрація, оперативне командування "Північ" у Telegram, Міністерство енергетики у Facebook
Деталі: Повідомляється, що з вечора до ранку російські війська обстрілювали прикордоння Сумської області.
Біля 22:00 вівторка російський Су-35 пустив по селищу Свеса дві авіабомби, попередньо КАБ. Цілив по навчальному закладу й підприємству.
В результаті авіаудару пошкоджене підприємство. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.
Міністерство енергетики повідомило, що в ніч на 3 травня росіяни скинули дві керовані авіабомби на один із населених пунктів у Сумській області і пошкодили електропідстанцію – є руйнування будівлі пункту управління.
Серед енергетиків постраждалих немає.
Через обстріл було знеструмлено понад 4 тисячі споживачів.
Крім того, в середу вранці в районі Нововасилівки та Червоного було зафіксовано 15 приходів, ймовірно з міномету 120 мм. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.