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Російський винищувач вдарив бомбами по підприємству на Сумщині

Євген Кізілов, Олена РощінаСереда, 3 травня 2023, 10:12
Російський винищувач вдарив бомбами по підприємству на Сумщині
су-35, Getty Images

Вночі російський винищувач Су-35 завдав авіаудару по підприємству в селищі Свеса Сумської області.

Джерело: Сумська обласна державна адміністрація, оперативне командування "Північ" у Telegram, Міністерство енергетики у Facebook

Деталі: Повідомляється, що з вечора до ранку російські війська обстрілювали прикордоння Сумської області.

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Біля 22:00 вівторка російський Су-35 пустив по селищу Свеса дві авіабомби, попередньо КАБ. Цілив по навчальному закладу й підприємству.

В результаті авіаудару пошкоджене підприємство. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Міністерство енергетики повідомило, що в ніч на 3 травня росіяни скинули дві керовані авіабомби на один із населених пунктів у Сумській області і пошкодили електропідстанцію – є руйнування будівлі пункту управління. 

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Серед енергетиків постраждалих немає. 

Через обстріл було знеструмлено понад 4 тисячі споживачів.

Крім того, в середу вранці в районі Нововасилівки та Червоного було зафіксовано 15 приходів, ймовірно з міномету 120 мм. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

УП, доповнено
Теми: Сумська областьвійнаобстрілвинищувачі
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