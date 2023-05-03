Російський винищувач вдарив бомбами по підприємству на Сумщині

Вночі російський винищувач Су-35 завдав авіаудару по підприємству в селищі Свеса Сумської області.

Джерело: Сумська обласна державна адміністрація, оперативне командування "Північ" у Telegram, Міністерство енергетики у Facebook

Деталі: Повідомляється, що з вечора до ранку російські війська обстрілювали прикордоння Сумської області.

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Біля 22:00 вівторка російський Су-35 пустив по селищу Свеса дві авіабомби, попередньо КАБ. Цілив по навчальному закладу й підприємству.

В результаті авіаудару пошкоджене підприємство. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Міністерство енергетики повідомило, що в ніч на 3 травня росіяни скинули дві керовані авіабомби на один із населених пунктів у Сумській області і пошкодили електропідстанцію – є руйнування будівлі пункту управління.

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Серед енергетиків постраждалих немає.

Через обстріл було знеструмлено понад 4 тисячі споживачів.

Крім того, в середу вранці в районі Нововасилівки та Червоного було зафіксовано 15 приходів, ймовірно з міномету 120 мм. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.