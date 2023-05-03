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ЗМІ: маршрут через РФ та Білорусь – один з основних для мігрантів, які потрапляють у Німеччину

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 10:44

Німецькі органи влади стурбовані зростанням нелегальної міграції до ЄС та відзначають, що однією з головних лазівок є маршрут через Росію та Білорусь. 

Про це повідомляє видання Bild з посиланням на службовий документ, що опинився у розпорядженні редакції, пише "Європейська правда". 

У документі зазначають, що всього за березень зафіксовано понад 22 500 випадків незаконного перетину зовнішніх кордонів ЄС та Шенгенської зони, що на 60% більше, ніж у 2022 році за цей період. 

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До Німеччини у січні-березні прибули 19 627 нелегальних мігрантів, з яких майже 6700 – у березні. За даними федеральної поліції, один з основних маршрутів до Німеччини пролягає через Польщу: так у країну потрапили 1278 осіб, через Чехію – 278. 

Про понад 800 цих мігрантів відомо, що їм вдалося непомітно перетнути кордон Білорусі зі східними членами ЄС. 

"Зловживання російськими візами для того, щоб їхати через РФ до Білорусі і звідти до ЄС, залишається незмінною тенденцією", – зазначають у документі. Там також згадують, що спостерігають у соцмережах рекламу нелегального маршруту через Росію та Білорусь. 

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"Найближчими тижнями дуже ймовірне зростання випадків нелегального в’їзду через Білорусь та Польщу у напрямку Німеччини", – зазначають у  документі. 

Також там згадують, що споруджені країнами Балтії і Польщею паркани не дуже вирішили проблему, і ті, хто намагаються, після якоїсь кількості спроб все ж переходять кордон. Найбільшою "діркою" називають латвійський кордон з Білоруссю, оскільки там фізичний паркан збудували лише на одній ділянці довжиною 46 км. 

"Не відзначається суттєвого зниження випадків нелегальної міграції до Німеччини. Це вказує на те, що багато мігрантів продовжують перетинати зовнішній кордон ЄС з території Білорусі та потрапляти до Німеччини", – зазначають у документі. 

Частина нелегальних мігрантів прибуває і через територію Чехії. У доповіді зауважують, що це може свідчити про нестачу контролю та створює ризик ще більшого потоку мігрантів, якщо Чехія додатково зменшить заходи контролю на кордоні зі Словаччиною.

Як відомо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

Теми: БілорусьЄвропа
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