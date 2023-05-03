Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ФСБ заявила про захоплення "агентів Буданова", які нібито "планували теракти" в Криму 

Олена РощінаСереда, 3 травня 2023, 11:22
ФСБ заявила про захоплення агентів Буданова, які нібито планували теракти в Криму 
ФСБ заявила про затримання Віктора Подвального (Сократа), скриншот із відео

Федеральна служба безпеки Росії заявила 3 травня, що розкрила "агентів" Головного управління розвідки Міноборони України, які нібито планували серію терактів у Криму, а також викрила схему доставки вибухових речовин із Болгарії в Росію.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Як стверджують у російській спецслужбі, яка спеціалізується на терактах, серед цілей були маріонетковий "глава Криму" Сергій Аксьонов, "спікер" кримського парламенту Володимир Константинов, "мер Ялти" Яніна Павленко, транспортна інфраструктура анексованого півострова.

Реклама:

У якості безпосереднього організатора терактів названо заступника начальника Офісу президента України Романа Машовця.

ФСБ стверджує, що у "справі про підготовку терактів у Криму" затримано членів "української агентурної групи", громадян Росії та України: Віктора Подвального, Олександра Литвиненка, Сергія Кривошеїна, Костянтина Євмененка, Ігоря Зоріна та Сергія Войнаровського.

ФСБ оприлюднила відео із затриманням чоловіка, який назвався Віктором Підвальним 1967 року народження і розповів, що його псевдонім – "Сократ", що його "завербував" у польському Кракові в червні 2022 року Роман Машовець, співробітник військової розвідки, "близький друг Буданова".

ВІДЕО ДНЯ

ФСБ також відрапортувала про затримання "громадянина України і Болгарії Петранова": він нібито причетний до доставки засобів ураження в Росію.

У затриманих виявлено 5 готових до застосування бомб, електродетонатори, радіокеровані механізми, трекери для стеження. 

Крім того, повідомляє ФСБ, "розкрито організований українськими спецслужбами канал контрабандних постачань вибухових речовин із Болгарії, що проходив через Туреччину і Грузію". Бомби "камуфлювали" під електроплити, зазначили у ФСБ.

Організацією контрабанди електроплит із компонентами вибухових речовин із Болгарії в Росію, за заявою ФСБ, займалася громадянка України Марина Матущак.

У спецслужбі РФ стверджують, що після доставки електроплит на територію Росії їх переправляли до "місць підготовки терактів" через транспортні компанії СДЕК і "Возовоз", а їхнім відправленням займалися громадяни Росії, які мали комерційні проєкти з болгарською фірмою Матущак і нібито були використані "в темну". 

Марина Матущак, Віктор Подвальний, яких нібито викрила ФСБ
Марина Матущак, Віктор Подвальний, яких нібито викрила ФСБ
Колаж

Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що ФСБ "запобігла замаху на керівництво Республіки Крим та об'єкти інфраструктури". За його словами, замахи "готувала та сама група, яка підривала залізничні колії в Бахчисарайському районі" Криму, а "замовники злочину перебувають у Києві".

Теми: ФСБКримрозвідкаБолгарія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
ФСБ
МЗС відреагувало на чергові затримання кримських татар
Чотирьох громадян Латвії запідозрили в роботі на російську ФСБ
У Британії вважають, що катастрофу з Пригожиним підлаштувала ФСБ
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: