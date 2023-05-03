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ФСБ заявила про захоплення "агентів Буданова", які нібито "планували теракти" в Криму 

Олена РощінаСереда, 3 травня 2023, 11:22
ФСБ заявила про захоплення агентів Буданова, які нібито планували теракти в Криму 
ФСБ заявила про затримання Віктора Подвального (Сократа), скриншот із відео

Федеральна служба безпеки Росії заявила 3 травня, що розкрила "агентів" Головного управління розвідки Міноборони України, які нібито планували серію терактів у Криму, а також викрила схему доставки вибухових речовин із Болгарії в Росію.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Як стверджують у російській спецслужбі, яка спеціалізується на терактах, серед цілей були маріонетковий "глава Криму" Сергій Аксьонов, "спікер" кримського парламенту Володимир Константинов, "мер Ялти" Яніна Павленко, транспортна інфраструктура анексованого півострова.

У якості безпосереднього організатора терактів названо заступника начальника Офісу президента України Романа Машовця.

ФСБ стверджує, що у "справі про підготовку терактів у Криму" затримано членів "української агентурної групи", громадян Росії та України: Віктора Подвального, Олександра Литвиненка, Сергія Кривошеїна, Костянтина Євмененка, Ігоря Зоріна та Сергія Войнаровського.

ФСБ оприлюднила відео із затриманням чоловіка, який назвався Віктором Підвальним 1967 року народження і розповів, що його псевдонім – "Сократ", що його "завербував" у польському Кракові в червні 2022 року Роман Машовець, співробітник військової розвідки, "близький друг Буданова".

ФСБ також відрапортувала про затримання "громадянина України і Болгарії Петранова": він нібито причетний до доставки засобів ураження в Росію.

У затриманих виявлено 5 готових до застосування бомб, електродетонатори, радіокеровані механізми, трекери для стеження. 

Крім того, повідомляє ФСБ, "розкрито організований українськими спецслужбами канал контрабандних постачань вибухових речовин із Болгарії, що проходив через Туреччину і Грузію". Бомби "камуфлювали" під електроплити, зазначили у ФСБ.

Організацією контрабанди електроплит із компонентами вибухових речовин із Болгарії в Росію, за заявою ФСБ, займалася громадянка України Марина Матущак.

У спецслужбі РФ стверджують, що після доставки електроплит на територію Росії їх переправляли до "місць підготовки терактів" через транспортні компанії СДЕК і "Возовоз", а їхнім відправленням займалися громадяни Росії, які мали комерційні проєкти з болгарською фірмою Матущак і нібито були використані "в темну". 

Марина Матущак, Віктор Подвальний, яких нібито викрила ФСБ
Марина Матущак, Віктор Подвальний, яких нібито викрила ФСБ
Колаж

Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що ФСБ "запобігла замаху на керівництво Республіки Крим та об'єкти інфраструктури". За його словами, замахи "готувала та сама група, яка підривала залізничні колії в Бахчисарайському районі" Криму, а "замовники злочину перебувають у Києві".

Теми: ФСБКримрозвідкаБолгарія
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