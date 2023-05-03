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ДБР взялося за начальника одеського військкомату, який за хабарі звільняв від призову

Євген КізіловСереда, 3 травня 2023, 11:28
ДБР взялося за начальника одеського військкомату, який за хабарі звільняв від призову
євген борисов, фото АрміяInform

Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Джерело: ДБР у Telegram

Деталі: Повідомляється, що начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за винагороду давав вказівки підлеглим не мобілізувати тих чи інших осіб.

Бюро ім'я посадовця не називає, але за даними Подільської райдержадміністрації в області, йдеться про полковника Євгена Борисова.

Проти нього порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Начальник наразі відсторонений від виконання своїх службових повноважень.

Крім того, ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Іспанії майже за 4 мільйона євро, там же на свою дружину оформив офіс вартістю до 2 млн євро.

Теми: ОдесаЗбройні силипризовДБР
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