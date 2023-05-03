ДБР взялося за начальника одеського військкомату, який за хабарі звільняв від призову
Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.
Джерело: ДБР у Telegram
Деталі: Повідомляється, що начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за винагороду давав вказівки підлеглим не мобілізувати тих чи інших осіб.
Бюро ім'я посадовця не називає, але за даними Подільської райдержадміністрації в області, йдеться про полковника Євгена Борисова.
Проти нього порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Начальник наразі відсторонений від виконання своїх службових повноважень.
Крім того, ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Іспанії майже за 4 мільйона євро, там же на свою дружину оформив офіс вартістю до 2 млн євро.