Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР взялося за начальника одеського військкомату, який за хабарі звільняв від призову

Євген КізіловСереда, 3 травня 2023, 11:28
ДБР взялося за начальника одеського військкомату, який за хабарі звільняв від призову
євген борисов, фото АрміяInform

Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Джерело: ДБР у Telegram

Деталі: Повідомляється, що начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за винагороду давав вказівки підлеглим не мобілізувати тих чи інших осіб.

Реклама:

Бюро ім'я посадовця не називає, але за даними Подільської райдержадміністрації в області, йдеться про полковника Євгена Борисова.

Проти нього порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Начальник наразі відсторонений від виконання своїх службових повноважень.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Іспанії майже за 4 мільйона євро, там же на свою дружину оформив офіс вартістю до 2 млн євро.

Теми: ОдесаЗбройні силипризовДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Одеса
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
В Одесі лунають вибухи: працює ППО
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: