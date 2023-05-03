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У Белграді семикласник влаштував стрілянину у школі, є загиблі та поранені

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 11:55
У Белграді семикласник влаштував стрілянину у школі, є загиблі та поранені
Школяр відкрив стрілянину в Белграді, Сербія, фото з сайту novosti.rs

Учень сьомого класу початкової школи "Владислав Рибнікар" у Белграді (Сербія) підозрюється у тому, що сьогодні вранці відкрив вогонь з пістолета по охоронцях, вчительці та учнях.

Про це повідомляють сербські ЗМІ, передає "Європейська правда".

Поліція спрямувала всі наявні патрулі до школи у центрі сербської столиці і затримала підозрюваного неповнолітнього, учня сьомого класу, який, як вважається, здійснив кілька пострілів з пістолета свого батька в бік учнів та охорони цієї школи.

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Наразі триває надання медичної допомоги пораненим, а також робота поліції зі встановлення всіх фактів та обставин, пов'язаних з цією подією.

За даними телерадіокомпанії РТС, серйозні поранення дістали троє учнів, їх забрали до лікарні. Також поранений вчитель. Окремі сербські ЗМІ повідомили також про загиблого внаслідок стрілянини охоронця.

Водночас, за даними порталів B92 і Vecernje Novosti, семикласник вбив щонайменше сімох людей.

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За їхньою інформацією, школяр був під впливом наркотиків. Повідомляється, що досі він був відомий як зразковий учень, дитина з родини працівників системи охорони здоров’я.

На місце стрілянини прибув також міністр освіти Бранко Ружич. Дітей зі школи евакуювали.

Теми: Сербіядіти
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