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Росіяни обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет Херсона: троє загиблих

Альона Мазуренко Середа, 3 травня 2023, 12:04
Росіяни обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет Херсона: троє загиблих
фото МВС

Російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет Херсона – три людини загинули, п’ятеро отримали поранення.

Джерело: МВС, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Деталі: У середу близько 11.00 російські окупанти завдали удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона.

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Глава МВС повідомив, що станом на зараз відомо про трьох загиблих, п’ятеро поранених.

Пряма мова Клименка: "Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити".

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Теми: ХерсонобстрілвійнаРосія
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