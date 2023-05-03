Росіяни обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет Херсона: троє загиблих

Російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет Херсона – три людини загинули, п’ятеро отримали поранення.

Джерело: МВС, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Деталі: У середу близько 11.00 російські окупанти завдали удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона.

Глава МВС повідомив, що станом на зараз відомо про трьох загиблих, п’ятеро поранених.

Пряма мова Клименка: "Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити".