Сотні бійців російського "Шторма" готують провокацію з перевдяганням у форму України – ЦНС

Понад 300 бійців російських загонів "Шторм", які раніше отримали форму українських захисників, готують провокацію у Брянській та Курській областях Росії.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Дослівно: "Російська армія планує здійснити провокацію у Брянській та Курській областях, аби дискредитувати українську армію.

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Операцією займаються загони "Шторм" (зі складу 13-го танкового полку і 1-го мотострілецького полку 1-ї танкової армії), які прибули в регіон напередодні. Загони зосереджені в районі села Іванівське (Курська область), другий – села Ямноє (Брянська область)".

Деталі: За інформацією Спротиву, кожен загін складається з 160 осіб.

ЦНС не виключає проведення "терористичних актів" на території Росії, або імітації захоплення заручників.

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