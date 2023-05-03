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Сотні бійців російського "Шторма" готують провокацію з перевдяганням у форму України – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоСереда, 3 травня 2023, 12:42
Сотні бійців російського Шторма готують провокацію з перевдяганням у форму України – ЦНС
Ілюстративне фото з сайту ГУР

Понад 300 бійців російських загонів "Шторм", які раніше отримали форму українських захисників, готують провокацію у Брянській та Курській областях Росії.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Дослівно: "Російська армія планує здійснити провокацію у Брянській та Курській областях, аби дискредитувати українську армію.

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Операцією займаються загони "Шторм" (зі складу 13-го танкового полку і 1-го мотострілецького полку 1-ї танкової армії), які прибули в регіон напередодні. Загони зосереджені в районі села Іванівське (Курська область), другий – села Ямноє (Брянська область)".

Деталі: За інформацією Спротиву, кожен загін складається з 160 осіб.

ЦНС не виключає проведення "терористичних актів" на території Росії, або імітації захоплення заручників.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 2 травня ЦНС повідомляв, що російські військові у Брянській та Курській областях отримали форму українських захисників та готують провокацію на північному кордоні України.

Теми: провокаціїРосіяармія9 травня
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