Стрілянина у школі в Белграді: загинули вісім учнів і охоронець, сім людей поранені

В результаті стрілянини, яку влаштував 14-річний учень школи в центрі Белграда, загинули вісім школярів і охоронець.

Дані МВС Сербії наводить телерадіокомпанія РТС, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві заявили, що вісім учнів і охоронець загинули в результаті стрілянини в початковій школі "Владислав Рибнікар" в Белграді. Шестеро учнів і один вчитель отримали серйозні поранення, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

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Постраждалим надали допомогу в Центрі невідкладної допомоги та клініці в Тіршовій.

"Учень цієї школи, К. К. (2009 р.н.), який підозрюється у скоєнні цього злочину, був знайдений і заарештований у шкільному дворі. Всі сили поліції все ще перебувають на місці та інтенсивно працюють, щоб пролити світло на всі факти і обставини, що призвели до цієї трагедії", – йдеться в заяві МВС Сербії.

О 13.15 в уряді Сербії відбудеться позачергова пресконференція з нагоди трагедії, що сталася в школі.

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На конференції виступлять міністр освіти Бранко Ружич, міністр охорони здоров'я Даніка Груїчич та представник МВС.

Як повідомлялося, в середу вранці семикласник здійснив кілька пострілів з пістолета свого батька в бік учнів та охорони своєї школи.

За повідомленнями окремих сербських ЗМІ, хлопець перебував під впливом наркотиків.