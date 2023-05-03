Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стрілянина у школі в Белграді: загинули вісім учнів і охоронець, сім людей поранені

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 13:19

В результаті стрілянини, яку влаштував 14-річний учень школи в центрі Белграда, загинули вісім школярів і охоронець.

Дані МВС Сербії наводить телерадіокомпанія РТС, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві заявили, що вісім учнів і охоронець загинули в результаті стрілянини в початковій школі "Владислав Рибнікар" в Белграді. Шестеро учнів і один вчитель отримали серйозні поранення, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Постраждалим надали допомогу в Центрі невідкладної допомоги та клініці в Тіршовій.

"Учень цієї школи, К. К. (2009 р.н.), який підозрюється у скоєнні цього злочину, був знайдений і заарештований у шкільному дворі. Всі сили поліції все ще перебувають на місці та інтенсивно працюють, щоб пролити світло на всі факти і обставини, що призвели до цієї трагедії", – йдеться в заяві МВС Сербії.

О 13.15 в уряді Сербії відбудеться позачергова пресконференція з нагоди трагедії, що сталася в школі.

На конференції виступлять міністр освіти Бранко Ружич, міністр охорони здоров'я Даніка Груїчич та представник МВС.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, в середу вранці семикласник здійснив кілька пострілів з пістолета свого батька в бік учнів та охорони своєї школи.

За повідомленнями окремих сербських ЗМІ, хлопець перебував під впливом наркотиків.

Теми: Сербія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Сербія
У Белграді семикласник влаштував стрілянину у школі, є загиблі та поранені
Лідери Сербії та Косова поновили переговори про нормалізацію відносин
У Сербії радіють, що через війну в Україні до них переїхали тисячі освічених росіян
Останні новини
06:41
Сили оборони відбили 55 ворожих атак – зведення
06:22
Українські захисники знищили вночі 35 "Шахедів"
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
Усі новини...
Реклама: