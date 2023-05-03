Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стрілянина у школі в Белграді: загинули вісім учнів і охоронець, сім людей поранені

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 13:19

В результаті стрілянини, яку влаштував 14-річний учень школи в центрі Белграда, загинули вісім школярів і охоронець.

Дані МВС Сербії наводить телерадіокомпанія РТС, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві заявили, що вісім учнів і охоронець загинули в результаті стрілянини в початковій школі "Владислав Рибнікар" в Белграді. Шестеро учнів і один вчитель отримали серйозні поранення, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Реклама:

Постраждалим надали допомогу в Центрі невідкладної допомоги та клініці в Тіршовій.

"Учень цієї школи, К. К. (2009 р.н.), який підозрюється у скоєнні цього злочину, був знайдений і заарештований у шкільному дворі. Всі сили поліції все ще перебувають на місці та інтенсивно працюють, щоб пролити світло на всі факти і обставини, що призвели до цієї трагедії", – йдеться в заяві МВС Сербії.

О 13.15 в уряді Сербії відбудеться позачергова пресконференція з нагоди трагедії, що сталася в школі.

ВІДЕО ДНЯ

На конференції виступлять міністр освіти Бранко Ружич, міністр охорони здоров'я Даніка Груїчич та представник МВС.

Як повідомлялося, в середу вранці семикласник здійснив кілька пострілів з пістолета свого батька в бік учнів та охорони своєї школи.

За повідомленнями окремих сербських ЗМІ, хлопець перебував під впливом наркотиків.

Теми: Сербія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Сербія
Сербія після зустрічі з послом РФ відхрестилася від декларації Кримської платформи
Зросла кількість учасників Кримської платформи: приєдналася Сербія
Зеленський зустрівся з Вучичем: говорили про майбутнє
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: