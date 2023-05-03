Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський приїде з візитом до Німеччини 13 травня – Bild

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 13:25

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Берліна з візитом наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild.

За даними видання, Зеленський має прибути до Німеччини 13 травня. Він приземлиться у військовій частині берлінського аеропорту. "Президент приїде до Німеччини на запрошення федерального президента", – повідомили джерела в силових структурах.

Німецькі силові структури вже готуються до державного візиту українського президента.

Заходи безпеки будуть відповідно високими: масована поліцейська операція з бар'єрами, перевіркою документів, снайперами і собаками, що шукають вибухівку.

14 травня Зеленського з військовими почестями офіційно прийме канцлер Олаф Шольц. Після цього заплановані переговори та пресконференція. Близько 12 години дня запланована розмова з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Після цього Президент України вилетить до Аахена, ймовірно, гелікоптером. Там йому буде вручена премія Карла Великого. Того ж дня спеціальний літак має доставити його назад в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в середу Зеленський прибув з несподіваним візитом до Фінляндії для участі у Нордично-українському саміті лідерів та низки двосторонніх зустрічей.

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський несподівано приїхав до Фінляндії
Зеленський підписав закон щодо спецрахунків на підтримку України: це була вимога МВФ
Зеленський не говорив з Білим домом про витік таємних документів
Останні новини
06:41
Сили оборони відбили 55 ворожих атак – зведення
06:22
Українські захисники знищили вночі 35 "Шахедів"
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
Усі новини...
Реклама: