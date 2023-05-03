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Зеленський приїде з візитом до Німеччини 13 травня – Bild

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 13:25

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Берліна з візитом наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild.

За даними видання, Зеленський має прибути до Німеччини 13 травня. Він приземлиться у військовій частині берлінського аеропорту. "Президент приїде до Німеччини на запрошення федерального президента", – повідомили джерела в силових структурах.

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Німецькі силові структури вже готуються до державного візиту українського президента.

Заходи безпеки будуть відповідно високими: масована поліцейська операція з бар'єрами, перевіркою документів, снайперами і собаками, що шукають вибухівку.

14 травня Зеленського з військовими почестями офіційно прийме канцлер Олаф Шольц. Після цього заплановані переговори та пресконференція. Близько 12 години дня запланована розмова з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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Після цього Президент України вилетить до Аахена, ймовірно, гелікоптером. Там йому буде вручена премія Карла Великого. Того ж дня спеціальний літак має доставити його назад в Україну.

Нагадаємо, в середу Зеленський прибув з несподіваним візитом до Фінляндії для участі у Нордично-українському саміті лідерів та низки двосторонніх зустрічей.

Теми: Зеленський
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