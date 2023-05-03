У Європі триває масштабний рейд проти мафії: вже понад 100 арештів у шести країнах

Європейські правоохоронці продовжують масштабну спільну спецоперацію проти можливих членів італійського мафіозного клану "Ндрангета", затримали вже понад сотню осіб.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Рейди проходять, як вже згадувалося, в Італії та Німеччині, а також у Франції, Бельгії, Іспанії та Португалії.

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В Італії в регіоні Калабрія, який вважається "оплотом" клану, затримали вже 108 осіб, підозрюваних у причетності до "Ндрангети" та злочинів, пов’язаних із контрабаною зброї та наркотиків.

У Німеччині рейди пройшли за десятками адрес у п’яти федеральних землях, відомо про понад 30 арештів.

Бельгійська прокуратура заявляє про обшуки за 20 адресами.

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Спецоперація є результатом спільного розслідування європейських агентств Європол та Євроюст, за участі сотень правоохоронців шести згаданих країн.

Італійський клан "Ндрангета" вважають однією з найпотужніших злочинних мереж в Італії та Європі загалом.