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У Європі триває масштабний рейд проти мафії: вже понад 100 арештів у шести країнах

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 13:55

Європейські правоохоронці продовжують масштабну спільну спецоперацію проти можливих членів італійського мафіозного клану "Ндрангета", затримали вже понад сотню осіб. 

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда". 

Рейди проходять, як вже згадувалося, в Італії та Німеччині, а також у Франції, Бельгії, Іспанії та Португалії. 

В Італії в регіоні Калабрія, який вважається "оплотом" клану, затримали вже 108 осіб, підозрюваних у причетності до "Ндрангети" та злочинів, пов’язаних із контрабаною зброї та наркотиків. 

У Німеччині рейди пройшли за десятками адрес у п’яти федеральних землях, відомо про понад 30 арештів. 

Бельгійська прокуратура заявляє про обшуки за 20 адресами. 

Спецоперація є результатом спільного розслідування європейських агентств Європол та Євроюст, за участі сотень правоохоронців шести згаданих країн.

ВІДЕО ДНЯ

Італійський клан "Ндрангета" вважають однією з найпотужніших злочинних мереж в Італії та Європі загалом.  

Теми: Європакримінал
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