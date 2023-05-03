Обстріл росіян забрав життя трьох енергетиків на Херсонщині – ОДА
У середу вдень російські війська обстріляли з РСЗВ Степанівку Херсонської області. Внаслідок атаки прямо під час ремонтних робіт загинули троє співробітників обленерго.
Джерело: голова Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону новин
Пряма мова: "В обід російська армія атакувала Степанівку. На жаль, загинуло троє людей – двоє на місці обстрілу, ще один в кареті "швидкої". Загиблі – це працівники обленерго, котрі виконували аварійно-відновлювальні роботи".
Деталі: За його словами, стріляли з реактивних систем залпового вогню.
Крім цього, росіяни обстріляли Михайлівку, Гаврилівку та Тягинку, пошкодивши житло місцевих мешканців. Постраждалих немає.
А от через обстріл Токарівки загинув 47-річний чоловік. Це сталося на подвір'ї його власного будинку.
Прокудін додав, що за останні два тижні спостерігається помітне збільшення обстрілів регіону з боку РФ, особливо керованими авіабомбами.