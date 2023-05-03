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Обстріл росіян забрав життя трьох енергетиків на Херсонщині – ОДА

Євген КізіловСереда, 3 травня 2023, 14:05
Обстріл росіян забрав життя трьох енергетиків на Херсонщині – ОДА
Getty Images

У середу вдень російські війська обстріляли з РСЗВ Степанівку Херсонської області. Внаслідок атаки прямо під час ремонтних робіт загинули троє співробітників обленерго.

Джерело: голова Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "В обід російська армія атакувала Степанівку. На жаль, загинуло троє людей – двоє на місці обстрілу, ще один в кареті "швидкої". Загиблі – це працівники обленерго, котрі виконували аварійно-відновлювальні роботи".

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Деталі: За його словами, стріляли з реактивних систем залпового вогню.

Крім цього, росіяни обстріляли Михайлівку, Гаврилівку та Тягинку, пошкодивши житло місцевих мешканців. Постраждалих немає.

А от через обстріл Токарівки загинув 47-річний чоловік. Це сталося на подвір'ї його власного будинку.

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Прокудін додав, що за останні два тижні спостерігається помітне збільшення обстрілів регіону з боку РФ, особливо керованими авіабомбами.

Теми: Херсонська областьобстрілжертвиенергетика
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