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У Путіна заявили, що Україна атакувала Кремль

Євген КізіловСереда, 3 травня 2023, 14:41
У Путіна заявили, що Україна атакувала Кремль
скриншот з відео, як над кремлем піднімається дим

У прес-службі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: пропагандистське видання "РИА Новости"

Дослівно: "Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента, повідомив Кремль. Два безпілотних літальних апарати були націлені на Кремль".

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Деталі: Пропагандисти пишуть, що Путін не постраждав, інших постраждалих і матеріальних збитків теж немає.

Кремлівський речник Дмитро Пєсков заявив, що Путіна не було в Кремлі в момент атаки. За його словами, президент РФ у середу працює у своїй підмосковній резиденції в Ново-Огарьово.

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Також вони стверджують, що "в результаті вжитих військовими і спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби (літальні) апарати були виведені з ладу".

У Кремлі також зазначили, що "російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне".

Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії".

Видання "Медиазона" опублікувало відео атаки, яке виклали жителі районів Якиманка-Замоскворіччя. У телеграм-каналі району повідомляють, що місцеві жителі чули в районі Кремля "хлопок", який "за силою був схожий на гуркіт грому". Крім того, вони бачили в небі іскри. Після "хлопка" біля Кремлівської стіни помітили людей із ліхтарями.

Теми: ПутінобстрілРосіяУкраїна
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